Scassina la pizzeria Errico Porzio, si ubriaca e si addormenta: lo trovano il giorno dopo È successo Al Solito Porzio, locale a Roma del pluripremiato pizzaiolo Errico Porzio, sulla Tuscolana. "Non sappiamo se ridere o piangere", dicono dalla pizzeria.

A cura di Beatrice Tominic

Errico Porzio a sinistra, a destra l'uomo trovato nel locale.

"Non è un pesce d'aprile", questo è il disclaimer con cui la pagina delle Pizzerie Errico Porzio inizia a raccontare quanto accaduto nel locale di Roma, sulla Tuscolana, dove un ladro ha fatto irruzione in piena notte, si è ubriacato e poi è crollato in un sonno profondo, risvegliandosi soltanto all'arrivo dei carabinieri.

"Sede Al Solito Porzio di Roma: scassina di notte, entra, si ubriaca, si addormenta e viene arrestato. Non so se piangere o ridere", scrivono sui social del locale.

Il noto pizzaiolo Errico Porzio, foto del profilo di Facebook.

La notizia sui social: "Per una pizza di Porzio si fa di tutto"

Non appena condivisa l'immagine dell'arresto, quando l'ospite indesiderato è stato raggiunto da un carabiniere, moltissimi utenti e fan di Errico Porzio hanno commentato quanto accaduto. "Per una pizza di Errico si fa di tutto: poverino, non è arrivato in tempo per l’apertura e non ha resistito. Va perdonato", scrive qualcuno. "Aveva trovato chiuso, siccome la pizza li è troppo buona ci sarà rimasto male", gli fa eco un altro. "Effettivamente – continua un terzo – Non è sempre facile trovare posto da tè Errì!! Ha trovato una soluzione alternativa…".

Si introduce in pizzeria e si risveglia con i carabinieri.

Poi, un altro ancora, puntualizza: "In realtà non sarebbe neanche furto, ma solo effrazione, la merce non è stata trafugata ma è rimasta nel locale". Per quanto accaduto è scattata una denuncia per danneggiamento: come si vede in un video pubblicato dalla stessa pizzeria, di dieci secondi appena, la porta a vetri è stata mandata in frantumi. È così che l'uomo è entrato nel locale. "Si è fatto la Pasquetta: ora vogliamo il video mentre si ubriaca", aggiungono altri ironici sotto alle immagini della porta distrutta.

La porta in frantumi del locale, dal video pubblicato su Facebook.