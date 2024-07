video suggerito

Top 50 Pizza, le migliori pizzerie al taglio d’Italia sono a Roma: quali sono e dove si trovano Nell’edizione della classifica 2024 Top 50 Pizza ‘Viaggio in Italia’ ben 7 pizzerie citate sulle prime 15 si trovano nella Capitale o in provincia e ben 10 del Lazio sono citate fra le cinquanta selezionate. Al primo posto confermato per il quinto anno Pizzarium di Gabriele Bonci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Lievito Roma

La migliore pizza a taglio d'Italia si mangia a Roma. Nell'edizione della classifica 2024 Top 50 Pizza ‘Viaggio in Italia' ben 7 pizzerie citate sulle prime 15 si trovano nella Capitale o in provincia e ben 13 del Lazio sono citate fra le cinquanta selezionate. E c'è una vera e propria Capitale della pizza al taglio nella nostra regione. Non è Roma, ma Fiumicino, con ben tre indirizzi nelle prime quindici posizioni.

Le migliori pizzerie al taglio d'Italia: in testa c'è Bonci

In testa alla classifica delle Top 50 Pizza c'è una conferma: Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma, via della Meloria (Cipro) è la Migliore Pizza in Viaggio in Italia per il quinto anno consecutivo. Al secondo posto si conferma Lievito di Francesco Arnesano, che si trova sempre a Roma, quartiere Eur. Al quarto posto c'è un altro indirizzo storico, l'Antico Forno Roscioli, che si trova nel cuore della Capitale. In ottava posizione un nuovo ingresso: Tiella, di Daniele Biagioni, quartiere Collatino.

Fiumicino capitale della pizza a taglio

Come detto c'è da segnalare l'exploit di Fiumicino, con ben tre indirizzi segnalati nella Top 50 nelle prime quindici posizioni: si tratta dello storico Sancho, in undicesima posizione. Al tredicesimo posto c'è la sede Eataly di Fiumicino, che si trova all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Infine al 14esimo posto della classifica c'è il Micro Forno di Luca Pezzetta.

La classifica delle Top 50 Pizza in Viaggio in Italia 2024

Ecco la classifica delle migliori pizze al taglio d'Italia, edizione 2024:

Pizzarium, Roma Lievito, Roma Campana pizza in teglia, Corigliano Calabro Antico forno Roscioli, Roma La Mansardona, Napoli ‘O fiore mio pizze di strada, Bologna Tiri Bakery e Caffè, Potenza Tiella, Roma Davide Longoni, Milano Tellia, Torino Sancho, Fiumicino Granocielo, Avezzano / Porzio…ni di pizza, Napoli Eataly Fiumicino Micro Forno Luca Pezzetta, Fiumicino Oliva Pizzamore, Acri

24. Pane e Tempesta, Roma

29. Elettroforno Frontoni, Roma

33. Pizza chef, Roma

36. Pantera, Roma

48. Antico Forno del Ghetto Urbani, Roma

50. Forno Monteforte, Roma