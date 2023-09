Accoltella la moglie a Ladispoli dopo una lite davanti alla figlia di 15 anni Ha colpito la moglie con un coltello per poi fuggire di casa. La figlia della coppia è intervenuta per soccorrere la madre e l’ha accompagnata dalla guardia medica. L’uomo è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Civitavecchia.

Violenza familiare a Ladispoli sul litorale alle porte di Roma, dove un uomo di origine egiziana ha accoltellato la moglie davanti gli occhi della loro figlia di quindici anni. È accaduto la notte di lunedì 25 settembre: a seguito di un'accesa discussione, l'uomo si sarebbe scagliato contro la donna, ferendola ad un braccio con un coltello.

L'accoltellamento davanti alla figlia di 15 anni

A fornire ai carabinieri elementi utili per ricostruire la vicenda sarebbe stata la testimonianza della figlia della coppia: la giovane avrebbe raccontato agli agenti che il padre e la madre stavano litigando violentemente, quando all'apice della discussione l'uomo l'avrebbe colpita con la lama, presumibilmente un coltello da cucina. La ragazza, a quel punto, sarebbe intervenuta in difesa della madre venendo però spinta via dal padre il quale, subito dopo, è uscito in tutta fretta da casa tentando di far perdere le proprie tracce.

Mamma e figlia di corsa alla guardia medica

Nella casa della coppia, intanto, a dare l'allarme è stata la figlia, che ha chiamato i carabinieri e si è poi recata alla guardia medica di Ladispoli insieme alla madre: arrivata con un profondo squarcio sul braccio, la donna è stata soccorsa dai medici in servizio e medicata con almeno otto punti di sutura, con una prognosi di circa due settimane.

L'arresto a Civitavecchia

I militari dell'Arma si sono subito attivati per rintracciare l'uomo, trovandolo dopo appena qualche ora e portandolo nel vicino carcere di Civitavecchia. Oltre al ferimento della moglie, sull'uomo pesa il sospetto che le violenze domestiche possano avere avuto diversi precedenti, sintomo di una condotta violenta all'interno dell'ambito familiare.