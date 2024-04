Accoltella il marito e prova ad ucciderlo davanti ai figli: “Mi massacrava di botte da anni”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Ha 27 anni la ragazza che nella mattinata di sabato scorso, 20 aprile 2024, ha provato ad uccidere il marito, un trentaquattrenne, accoltellandolo davanti ai bambini. L'uomo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, dove si trova ancora adesso in prognosi riservata. La donna, invece, si trova ai domiciliari.

"Mi picchiava e insultava davanti ai bambini – si è difesa davanti agli agenti, ricostruendo le ragioni che l'hanno spinta ad impugnare il coltello e a colpire il marito – Mi maltrattava da tempo". I piccoli, di 3 e 4 anni, oggi si trovano con la nonna materna. Nel frattempo continuano le indagini da parte degli agenti della polizia.

I maltrattamenti come movente del tentato omicidio

Lo avrebbe colpito per legittima difesa. Questa è una delle ipotesi più probabili secondo gli inquirenti del commissariato Tuscolano che stanno indagando sul movente del tentato omicidio a Don Bosco. Da tempo la donna subiva maltrattamenti, come accertato dalla polizia. Più volte gli agenti, in precedenza, erano già stati chiamati ad intervenire nell'appartamento: sul caso ci sarebbe anche un'informativa con cui erano previsti provvedimenti nei confronti dell'uomo prima del ferimento.

Gli agenti continuano ad indagare per ricostruire con chiarezza l'accaduto: potrebbero presto essere sentiti i familiari, i vicini di casa e gli amici della coppia. Nel frattempo la donna, in attesa dell'udienza di convalida di questa mattina dal gip, resta ai domiciliari a casa di una conoscente.

Il tentato omicidio del marito

I poliziotti hanno fatto irruzione in casa, in un appartamento in zona Don Bosco, al pian terreno di un palazzo, in via Calpurnio Pisone dopo che alcuni vicini hanno fatto scattare l'allarme. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato il marito a terra, in una pozza di sangue, che si tamponava la ferita inferta con un coltello, sulla scapola. Nella casa, oggi posta sotto sequestro, con la coppia, i due bambini di 3 e 4 anni.

Il trasferimento in ospedale

Sul posto, non appena scattato l'allarme, è arrivata un'ambulanza che ha soccorso l'uomo e lo ha trasportato in pronto soccorso in codice rosso. La ferita non ha raggiunto organi vitali e il quadro clinico si è presto stabilizzato, ma si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale San Camillo, dove resta ricoverato in osservazione.