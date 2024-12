Accoltella i genitori anziani durante una lite ad Aprilia: arrestato per tentato omicidio

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha aggredito i genitori e li ha accoltellati, mandandoli in ospedale. Autore della violenza è un uomo di quarantasei anni, che i carabinieri hanno arrestato in flagranza di realto per tentato omicidio. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, in un'abitazione di Aprilia, in provincia di Latina. L'uomo ha accoltellato il padre alla pancia e lo ha colpito in testa, mentre ha ferito la madre all'avambraccio destro. Bloccato e arrestato, è stato portato nella Casa Circondariale di Latina, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito nell'abitazione di Aprilia è nata una discussione animata tra il quarantaseienne e i suoi genitori, che è degenerata. L'uomo ha dato in escandescenza, ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro di loro. Prima ha accoltellato il padre all'addome e lo ha colpito in testa, poi ha ferito sua madre all'avambraccio destro. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia e delle Stazioni Carabinieri di Aprilia e Campoverde sono intervenuti all'interno dell'abitazione, dopo una chiamata arrivata al Numro Unico delle Emergenze 112, che segnalava una lite domestica.

Giunti all'indirizzo indicato i militari sono entrati dentro casa, hanno arrestato il quarantaseienne e sequestrato sia il coltello che l'oggetto contundente utilizzato dall'uomo per colpire il padre in testa. Nel frattempo insieme ai carabinieri sono arrivati anche le ambulanze, con il personale sanitario a bordo, che ha soccorso i due anziani. Tutti e due sono stati trasportati in ospedale e sottoposti alle cure del caso, per le ferite d'arma da taglio riportate. Il più grave è il padre, raggiunto all'addome. Il quarantaseienne è stato portato nella Casa Circondariale di Latina.