Accoltella al petto la titolare del bar e un cliente: era stato allontanato perché ubriaco

L’uomo, un 65enne con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. La donna ferita è grave ma non è in pericolo di vita.
Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato al petto la titolare di un bar e ferito gravemente alla mano un cliente che aveva cercato di difenderla. È avvenuto a Gallicano nel Lazio, vicino Roma. L’aggressore, un 65enne romano con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Palestrina e del Nucleo forestale e portato in carcere. La donna accoltellata è stata portata in codice rosso in ospedale: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Non destano preoccupazione le condizioni del cliente del bar, accoltellato alla mano e ferito dopo essere intervenuto per difendere la donna.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 65enne era stato allontanato dal bar perché visibilmente ubriaco. L’uomo stava infastidendo gli altri clienti e i lavoratori del locale: per questo la donna gli ha chiesto di andare via, rifiutandosi di servirlo. Ed è stato a quel punto che l’uomo ha dato in escandescenze, tirando fuori un coltello e accanendosi sulla donna. Come una furia l’ha accoltellata al petto, cercando di ucciderla. In difesa della signora è intervenuto un altro cliente, che ha provato ad aiutarla: il 65enne però, ha accoltellato anche lui, per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto.

La corsa dell’uomo è però finita poco dopo. Dato che era anche completamente ubriaco, si è schiantato con la macchina poco dopo su via Prenestina antica. I carabinieri lo hanno raggiunto e portato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato portato in carcere, con la grave accusa di tentato omicidio.

