Accendono fuochi d’artificio per il compleanno di un bimbo e provocano un vasto incendio

A cura di Enrico Tata

Accendono i fuochi d'artificio per il compleanno di un bambino e provocano un vasto incendio in un campo di sterpaglie. Tre ettari di terreno andati in fumo vicino alle abitazioni di via dell'Etruria, comune di Santa Marinella, litorale nord di Roma.

Stando a quanto si apprende, nella serata di ieri i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti presso una villetta. Durante una festa privata, alcune persone hanno acceso i fuochi d'artificio e hanno causato lo scoppio di un incendio. Sul posto sono arrivati anche i volontari della Protezione Civile e i vigili del fuoco. La responsabile è una ragazza di 21 anni, zia del festeggiato. Quest'ultima è stata denunciata per incendio ed accensioni ed esplosioni pericolose.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale IlFaro, l'incendio è stato spento prima che potesse mettere in pericolo le abitazioni, ma si è trattato di un rogo molto vasto, come testimoniano le fotografie scattate dai residenti e pubblicate sui gruppi sociale del paese.

Incendi a Roma Est, la Capitale brucia

Sia ieri che oggi sono divampati due grandi incendi nella zona Est della Capitale. Oggi un rogo di sterpaglie è scoppiato in via della Serpentara a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio di quattro moduli della Protezione Civile e un'autobotte del Comune di Roma, sono riusciti a domare ed estinguere le fiamme. Non pochi i disagi per i residenti e per la circolazione dell'intero quadrante. Fortunatamente il fronte delle fiamme non ha raggiunto le abitazioni più vicine e nessuno è rimasto ferito o intossicato.