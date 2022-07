Abusò di una bambina di otto anni, bagnino condannato a otto anni di carcere per violenza sessuale Il bagnino è stato arrestato a ottobre dello scorso anno, attualmente si trova in carcere. Aveva abusato di una bambina in un albergo di Fondi, dove la piccola era in vacanza con la famiglia.

A cura di Natascia Grbic

È stato condannato a otto anni di reclusione il bagnino che nell'estate 2021 ha molestato una bambina di otto anni. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'uomo, che ha scelto il rito abbreviato, nove anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'età della vittima.

I fatti si sono svolti tra il 16 e il 22 giugno 2021 in un albergo di Fondi dove la bimba stava trascorrendo qualche giorno di vacanza con la famiglia. Un soggiorno che sarebbe dovuto essere piacevole e che invece in pochissimo tempo si è trasformato in un incubo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il bagnino 32enne della struttura ha attirato la piccola con alcuni regali, carpendo così la sua fiducia. Poi l'ha attirata in uno stanzino, dove ha abusato di lei. A denunciarlo è stata la madre della bambina, che si è accorta che qualcosa non andava. Così è andata in commissariato, spiegando i suoi sospetti sull'uomo.

Le indagini sono partite immediatamente: gli agenti della scientifica hanno ascoltato la vittima e raccolto prove, tra immagini presenti sul telefonino del bagnino e l'acquisizione dei video delle telecamere di sorveglianza presenti nell'albergo. La colpevolezza dell'uomo è emersa immediatamente, tanto che è stato poi arrestato e portato in carcere, dove si trova tuttora.

“Il terribile episodio di cronaca deve essere monito verso quanti, a qualunque titolo, vengano a conoscenza anche solo di sospetti episodi di violenze o abusi su minori, affinché li denuncino immediatamente alla Polizia di Stato”, aveva dichiarato la questura dopo l'arresto dell'uomo, avvenuto a ottobre 2021.