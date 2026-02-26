Abusa di una paziente durante la visita in studio: dentista condannato a due anni

Si trovava in studio con il dentista per curare un'otturazione quando lui ha abusato di lei. È quanto accaduto a Roma qualche anno fa. Dopo le indagini e il processo, il dottore è stato condannato a due anni con l'obbligo di partecipare a un percorso di recupero e con la sospensione dell'esercizio della professione per 24 mesi: questa la decisione del Tribunale di Roma che ha seguito il caso.

Abusa di una paziente durante la visita: condannato dentista a Roma

I fatti, come anticipato, risalgono a qualche anno fa quando, nel maggio del 2021, durante una visita organizzata per un'otturazione. Ma una volta in studio, il dentista ha palpeggiato la paziente nelle parti intime. L'uomo si è sempre difeso dicendo che la donna, una trentacinquenne, gli aveva chiesto di controllare se alcuni nei potessero avere natura tumorale. Una versione, però, che non ha trovato alcun riscontro in tribunale.

Secondo le ricostruzioni, infatti, una volta terminata l'otturazione la donna avrebbe manifestato la sua preoccupazione per alcuni nei. A quel punto sarebbe stato il dottore a proporle un controllo. Ma durante questa visita le avrebbe palpeggiato le parti intime. Spaventata la donna avrebbe abbandonato lo studio, raggiungendo il marito che si trovava fuori, balbettando: aveva paura di parlare apertamentamente di quanto accaduto, anche perché ad aspettarla fuori c'era anche la figlia piccola.

Leggi anche Abusa della nipotina 11enne, condannato per violenza sessuale il nonno di 69 anni

La condanna al dentista

Quando la donna è riuscita a raccontare l'accaduto al marito, l'uomo non ha esitato un attimo: è andato dal dentista chiedendo spiegazioni, ma senza riceverne. Il medico parla di un "fraintendimento" da parte della paziente che poi, sostenuta anche dal marito, sporge denuncia.

Per quanto accaduto il dentista è stato condannato a due anni, a cui si aggiungono, però, delle pene accessorie: il medico è interdetto a svolgere la professione per ventiquattro mesi ed è obbligato a partecipare per un anno a percorsi di recupero presso associazioni specializzate.