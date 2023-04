Abusa di una dipendente, condannato gestore di un bar: “Era fissato, ho avuto una crisi di nervi” La ragazza lo ha denunciato ai carabinieri. L’uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale.

A cura di Natascia Grbic

Il gestore di un bar di Bassano Romano è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale, mentre è stato assolto da quella di sfruttamento del lavoro. L'uomo ha molestato ripetutamente una sua dipendente, toccandole le parti intime e baciandola, tutto contro la sua volontà. Non le ha nemmeno pagato i giorni lavorati.

I fatti, riportati da Il Messaggero, risalgono a sei anni fa. A denunciare l'uomo ai carabinieri era stata la stessa giovane, dopo che lui l'ha molestata, toccandole le parti intime e provando a baciarla. Il suo racconto è stato confermato anche da un'altra testimone, una ragazza che lavorava insieme a lei che pure non era pagata da diversi mesi. Per questo l'uomo era stato accusato anche di sfruttamento sul lavoro.

"Ho lavorato in quel bar per due settimane – le parole della ragazza riportate da Il Messaggero – dai primi di agosto alla vigilia di ferragosto. Non ho mai fatto un riposo e alla fine me ne sono andata anche perché non mi pagava".

"Un paio di giorni prima del licenziamento si è avvicinato troppo. Eravamo vicini alle slot machine e mi ha infilato le mani nelle parti intime. Mi diceva di abbassarmi i pantaloni e ha tentato di baciarmi. Io l’ho respinto e gli ho anche ricordato che oltre ad essere il mio datore di lavoro era fidanzato con una ragazza che lavorava nel bar con me. Era una situazione pesante e un giorno ho anche avuto una crisi di nervi".

L'uomo è stato adesso condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale, mentre è stato assolto da quella di sfruttamento sul lavoro.