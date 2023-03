Abdoulahi Dabo scomparso da Viterbo, l’appello: “Una settimana senza notizie, abbiamo paura” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Abdoulahi Dabo, 28 anni, scomparso il 23 marzo da Viterbo. Hanno diffuso un appello: “Aiutateci a ritrovarlo”.

A cura di Alessia Rabbai

Abdoulahi Dabo

Abdoulahi Dabo è scomparso da Viterbo. Del ventottenne non si hanno più notizie dallo scorso giovedì 23 marzo, quando è uscito di casa senza più tornare. I famigliari non vedendolo e non riuscendo a mettersi in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa. Le forze dell'ordine stanno battendo il territorio del Viterbese per cercarlo, ma per ora non ci sono novità. Pare che abbia con sé lo smartphone, ma che da giorni risulti irreperibile. È trascorsa una settimana dal suo allontamento e la famiglia è preoccupata che possa essergli accaduto qualcosa di brutto. Ha già passato diverse notti fuori casa, i suoi cari si domandano dove si trovi. La speranza è che stia bene e che possano riabbracciarlo presto. Hanno lanciato un appello sui social network, per chiedere agli utenti di aiutarli a ritrovarlo: "Per favore se qualcuno lo veda chiamateci o avvisate le forze dell'ordine".

L'identikit di Abdoulahi Dabo

Abdoulahi Dabo ha ventotto anni e vive a Viterbo. È alto un metro e ottanta e pesa 90 chili. L'ultima volta in cui è stato visto prima dell'allontanamento indossava una giacca della tuta rossa e jeans. Le zone in cui porre particolare attenzione alla sua presenza sono quelle di Viterbo e provincia, ma non si esclude che possa aver preso i mezzi pubblici ed essersi spostato altrove, magari anche a Roma. Sono ore di apprensione per i famigliari che, oltre a diffondere la sua foto sui social network, hanno appeso volantini in città. Chiunque lo avesse visto o avesse notato una persona che gli assomiglia è pregato di segnalarne la presenza chiamando il numero 3282638930 o di allertare le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112.