Abbonamento per bus e metro di Roma a 50 euro per gli under 19: quando e come ottenerlo Il Campidoglio lancia una novità per i mezzi pubblici che parte da domani 7 settembre alle ore 8: i ragazzi tra gli 11 e i 19 anni residenti a Roma pagano l’abbonamento annuale 50 euro. Tutte le info per ottenerlo.

A cura di Alessia Rabbai

Abbonamento Atac

Abbonamento annuale per i mezzi pubblici a 50 euro per tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra gli undici e i diciannove anni residenti a Roma. La novità che riguarda il trasporto capitolino parte dal 7 settembre 2023, riguarda i giovani e giovanissimi che si spostano in città. Ad annunciarlo è il Campidoglio, che ieri ha diffuso una nota pubblicata anche sui profili del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Con 50 euro all'anno, ossia con una spesa mensile di quattro euro, sarà consentito viaggiare su autobus, metro, tram Atac, mezzi di Roma Tpl, treni regionali e mezzi Cotral.

Gualtieri ha definito l'iniziativa "rivoluzionaria, di grande impatto sociale e culturale, che offre l’opportunità ai giovani romani di spostarsi in città a bassissimo costo, in modo sostenibile; un aiuto concreto per le famiglie in un contesto di rialzo generalizzato dei prezzi – scrive Gualtieri – Grazie all’assessore Patanè, all’Assemblea Capitolina e ai capigruppo di maggioranza che hanno voluto fortemente questo bel provvedimento. Andiamo avanti con decisione per incentivare e incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico locale, migliorandolo e rendendolo più efficiente giorno dopo giorno. È importante che siano i giovani i protagonisti di questa svolta".



Quando richiedere l'abbonamento ai mezzi di Roma a 50 euro e a chi spetta

L'abbonamento dei mezzi pubblici a Roma agevolato per gli under 19 si può richiedere a partire dalle ore 8 di giovedì 7 settembre. Possono inoltrare la richiesta tutti i ragazzi e le ragazze residenti a Roma di età compresa tra gli undici e i diciannove anni.

Come fare domanda per l'abbonamento annuale a 50 euro per bus e metro di Roma

Per aderire serve avere la Metrebus Card: chi ce l'ha già può fare la procedura online come indicato sul sito web di Atac, nella sezione biglietti e abbonamenti. Chi deve ancora avere la tessera può iscriversi al portale e ritirare l'abbonamento in una biglietteria. L'abbonamento una volta caricata la tessera sarà subito attivo e durerà 365 giorni, fino al prossimo rinnovo.