A Trastevere si rompe una conduttura idrica: strada allagata (VIDEO) Il fatto sarebbe avvenuto prima delle 12 durante un intervento di sostituzione di un contatore idrico in via Bertani a Roma. Qualcosa è andato storto e ha provocato la rottura dell’impianto situato accanto al portone di ingresso del civico 4.

A cura di Enrico Tata

Nel cuore di Trastevere, a pochi passi da piazza San Cosimato, si è rotta una conduttura idrica nel corso della mattinata di oggi, lunedì 12 dicembre. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il fatto sarebbe avvenuto prima delle 12 durante un intervento di sostituzione di un contatore idrico in via Bertani. Qualcosa è andato storto e ha provocato la rottura dell'impianto situato accanto al portone di ingresso del civico 4. Un enorme flusso d'acqua, come si vede nel video, si è subito riversato in strada e ha inondato parte di piazza San Cosimato. Sempre stando a quanto riporta il Corriere, non è stato possibile fare nulla fino all'arrivo di un carroattrezzi per spostare un'automobile posizionata sopra un tombino dal quale si potrebbe interrompere il flusso idrico. Un operaio inviato da Acea ha cercato di intervenire direttamente sul contatore danneggiato, ma a causa dell'imponente flusso d'acqua è stato impossibile riparare l'impianto.