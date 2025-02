video suggerito

A Termini suona l’allarme antincendio, l’altoparlante ordina di evacuare ma tutto resta aperto Allarme antincendio a Termini. L’altoparlante (con voce registrata) ordina l’evacuazione della stazione, ma i tornelli restano aperti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Suona l'allarme incendio alla stazione Termini di Roma, l'altoparlante ordina l'evacuazione ma i tornelli restano aperti. Scale mobili e ascensori, invece sono fermi. La testimonianza è stata pubblicata su Twitter sul profilo @MercurioViaggiatore. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 13 febbraio.

Per i viaggiatori la giornata non era iniziata nel migliore dei modi, perché nelle prime ore della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia (ora in via di ripresa) è stata rallentata tra Formia e Monte S. Biagio, causati da un guasto a un treno alla stazione di Fondi. I tecnici sono intervenuti per ripristinare la piena operatività. I treni in transito, ha informato in una nota Fs, hanno registrato ritardi fino a 100 minuti.