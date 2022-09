A spasso con il cane trova resti umani in un fosso a Ladispoli: c’è il cadavere di un uomo Gli investigatori indagano sul ritrovamento del cadavere di un uomo in un fosso a Ladispoli. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme una donna a spasso con il cane.

A cura di Alessia Rabbai

Ponte Heusenstamm a Ladispoli (Immagine Google Maps)

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un fosso a Ladispoli. Il ritrovamento risale a lunedì 12 settembre ed è avvenuto nel fosso della Vaccina, sotto a Ponte Heusenstamm, tra via Firenze e via Claudia. Secondo le informazioni apprese a dare l'allarme è stata una donna, che stava portando a spasso il cane, dopo aver notato quelli che sembravano essere dei resti umani. Arrivata la segnalazione al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il medico legale. Data la natura dell'intervento è stata necessaria anche la presenza dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma ed è giunto anche il personale sanitario con l'ambulanza.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ciò ne ha reso impossibile l'identificazione sul momento e ha fatto capire ai militari che si trovasse lì almeno da qualche settimana. I soccorritori hanno recuperato il cadavere, che è poi stato trasferito all'obitorio del Verano a Roma. La salma si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso.

Ipotesi senzatetto morto per cause naturali

Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo e a quanto accaduto, non è chiaro chi sia né perché si trovasse lì. Non è facile capire chi sia, dato lo stato in cui si trova e l'assenza di documenti. Al momento si indaga a 360 gradi, anche se l'ipotesi maggiormente accreditata per ora è che si tratti di un senzatetto, il quale aveva un giaciglio di fortuna in zona e che sia morto per cause naturali, un ‘invisibile' che se ne è andato da questo mondo senza che qualcuno se ne accorgesse.