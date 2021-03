Corse in taxi gratis per i cittadini romani con più di 80 anni che vivono da soli e devono raggiungere i centri di vaccinazione. È quanto offre il progetto ‘Ti accompagno io' della Fondazione ANIA, realizzato con la collaborazione della Cooperativa Radiotaxi 3570, dell'Associazione Indagini3, della Fondazione Univerde e con il Patrocinio di Roma Capitale. Per aderire gli ultraottantenni dovranno soltanto chiamare il numero 06 3570 e richiedere un taxi specificando di essere anziani soli e di avere bisogno del taxi raggiungere un centro di vaccinazione Covid-19. A bordo del mezzo basterà mostrare al tassista la prenotazione del vaccino e il documento di identità che attesti il fatto di avere più di 80 anni. Il cliente a quel punto non dovrà pagare in alcun modo l'autista e potrà usufruire del servizio anche per il ritorno a casa.

Raggi: "A Roma nessuno deve essere lasciato indietro"

Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha voluto ringraziare i promotori di questa iniziativa di solidarietà: "I tassisti romani sono di nuovo protagonisti di una bella storia di solidarietà. Pur essendo tra i lavoratori più colpiti dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria, non si sono mai tirati indietro e in questi mesi hanno dato un supporto indispensabile alla città: hanno accompagnato gratuitamente i medici e gli operatori sanitari in ospedale, hanno portato la spesa e i farmaci a casa delle persone più fragili. A Roma nessuno deve essere lasciato indietro".

Per avere ulteriori informazioni sul servizio taxi gratuito, basta telefonare ai numeri 06-3570 o al servizio informativo di Roma Capitale 06 06 06. In alternativa è possibile consultare il sito della Fondazione ANIA.