A Roma taxi a metà prezzo per tutte le donne, uomini over 65 e disabili: come attivare il servizio L’iniziativa Buoni Viaggio di Roma Capitale: a Roma tutte le donne, gli uomini con più di 65 anni e i disabili residenti in città, hanno diritto a uno sconto del 50 per cento sul costo della singola corsa di taxi o noleggio con conducente (fino a un massimo di 20 euro). L’importo mensile massimo dello sconto è di 400 euro.

A cura di Enrico Tata

A Roma tutte le donne, gli uomini con più di 65 anni e i disabili residenti in città, hanno diritto a uno sconto del 50 per cento sul costo della singola corsa di taxi o noleggio con conducente (fino a un massimo di 20 euro). Ogni utente ha disposizione un plafond di 400 euro al mese con un massimo di due buoni viaggio al giorno. L'importo a carico del cliente dovrà essere versato esclusivamente con la carta di credito o con il bancomat attraverso il pos del tassista.

Come ricevere i buoni viaggio per Taxi e Ncc

Per aderire al servizio occorre registrarsi sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it tramite SPID.

Occorre poi attivare il Buono Viaggio per ogni spostamento. Una volta attivato, si riceverà un sms con i dettagli del buono (Qrcode e PNR). È utilizzabile nelle 24 successive all'attivazione.

In seguito bisogna chiamare un Taxi o un Ncc, ma bisogna assicurarsi che l'operatore chiamato abbia aderito all'iniziativa Buoni Viaggio Roma e che abbia taxi aderenti disponibili.

Una volta arrivato il taxi, bisogna salire a bordo ed esibire il buono a fine corsa, cioè mostrare al conducente il Qrcode o il codice Pnr ricevuto tramite sms. Il conducente ne prenderà nota e inserirà l'importo totale della corsa. Il sistema indicherà il valore del buono viaggio (cioè, ricordiamo il 50 per cento del costo del biglietto per un massimo di 400 euro al mese). Il pagamento dovrà essere effettuato, come anticipato, con bancomat o carta di credito mediante il pos del tassista. Non è consentito il pagamento in contanti.

Per informazioni o assistenza gli utenti possono chiamare il numero 06 57003 (lun-ven dalle 8 alle 18).