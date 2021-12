A Roma sciopero dei rifiuti lunedì 13 dicembre: raccolti solo quelli di ospedali e caserme Sciopero degli operatori dell’Ama, la società dell’igiene urbana, proclamato dai sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Fiadel.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si ferma per 24 ore la raccolta dei rifiuti a Roma, lunedì 13 dicembre 2021, per lo sciopero degli operatori dell'Ama, la società dell'igiene urbana, proclamato dai sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Fiadel del comparto pubblico e privato di igiene ambientale. Saranno raccolti solo i rifiuti di ospedali, caserme e case di riposo per anziani e assicurati gli altri servizi minimi. L'Ama ha garantito anche che saranno svuotati i cestini dell'immondizia del centro storico, l'area più frequentata da turisti e visitatori. Lo sciopero riguarderà anche i lavori dell'igiene ambientale occupati nel comparto funebre.

C'è il rischio, quindi, di disagi in città, dove potrebbero tornare i cumuli di immondizia. Gli operatori saranno poi chiamati a rimuovere le eventuali mini-discariche che si formeranno al di fuori del cassonetti destinati al conferimento nella giornata successiva allo sciopero. L'azienda, intanto, come prevedono la legge 146/90 e i relativi accordi sottoscritti con i sindacati, “ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili: pronto intervento; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, ecc. Assicurata anche la pulizia – compreso lo svuotamento dei cestini – di alcune aree di interesse turistico-artistico e museale del Centro storico”.

Lo sciopero interesserà anche i cimiteri cittadini, limitatamente ai lavoratori a cui si applica il Ccnl del comparto di igiene ambientale impiegati nel settore funerario. “Anche in questo caso – precisa Ama- saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali”. Per le emergenze restano attivi i numeri dedicati di Ama, che saranno operativi H24: Centrale operativa: 06-51693339, 06-51693340, 06-51693341.