A Roma ogni anno perdiamo 107 ore (più di 4 giorni) nel traffico La classifica delle ore perse dai cittadini nel traffico delle loro città secondo l’Inrix 2022 global traffic scorecard. Nel 2022 Roma è al 13esimo posto a livello globale.

A cura di Enrico Tata

Ogni anno i cittadini perdono in media 107 ore, cioè oltre 4 giorni, nel traffico di Roma. Questo emerge dall'Inrix 2022 global traffic scorecard. La capitale italiana si classifica al secondo posto in Italia, dietro soltanto a Palermo, al quinto posto in Europa e al tredicesimo posto a livello globale. Al primo posto c'è Londra, con 156 ore perse, poi Chicago, 155 ore, Parigi, 138 ore. Seguono Boston, New York, Bogotà, Toronto, Philadelphia, Miami, Palermo, Monterey, Dublino e Roma. Rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia da coronavirus, tuttavia a Roma è stato registrato un calo nelle ore perse nel traffico di oltre il 36 per cento. Nel 2021 la Capitale italiana era al settimo posto a livello mondiale.

In Europa soltanto sette delle prime 25 città superano il livello di congestione del traffico del 2019, cioè prima della pandemia da Covid-19. Delle 593 aree urbane analizzate in Europa, soltanto il 42 per cento ha raggiunto o superato i livelli pre-Covid. Sono sopra, per esempio, Londra e Berlino, con aumenti del 5 e dell'8 per cento, rispettivamente, rispetto al 2019. Roma, numero 1 del 2019 a livello europeo, per esempio non ha visto aumentare il traffico rispetto al 2021.

La classifica delle città del mondo con più traffico

Questa la classifica delle città in cui si perdono più ore a causa del traffico secondo i risultati emersi dall'Inrix 2022 global traffic scorecard.