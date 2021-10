A Roma la manifestazione di protesta contro lo stop al ddl Zan: migliaia in corteo Migliaia di persone stanno manifestando in all’inizio di via San Giovanni in Laterano, la ‘gay street’ di Roma, per protestare contro lo stop al disegno di legge Zan votato ieri al Senato. Il sit in si è poi trasformato in un vero e proprio corteo per le vie del centro di Roma.

A cura di Enrico Tata

Migliaia di persone stanno manifestando in all'inizio di via San Giovanni in Laterano, la ‘gay street' di Roma, per protestare contro lo stop al disegno di legge Zan votato ieri al Senato. All'incrocio della strada che collega piazza San Giovanni in Laterano al Colosseo è stato allestito un piccolo spazio con un microfono al quale si stanno alternando tante voci per manifestare il dissenso con quanto accaduto ieri con il voto che ha di fatto detto la parola fine, per almeno sei mesi, all'approvazione della legge contro la omotrasnfobia. ‘Questa voce nessuno la affossa', c'è scritto su uno dei cartelli dei manifestanti, e ‘restistiamo' su un altro.

Il sit in si è poi trasformato in un vero e proprio corteo nelle strade del centro di Roma. "Avete bloccato la legge Non bloccherete la lotta", lo slogan dello striscione alla testa della manifestazione. Non è chiaro se il corteo sia stato autorizzato dalle forze dell'ordine oppure no. Diverse le pattuglie della polizia locale intervenute nella zona del Colosseo per agevolare il traffico automobilistico.

Sul posto anche alcune camionette della polizia per gestire eventuali disordini, ma tutto, per il momento, si sta svolgendo senza particolari problemi. Migliaia di persone sono scese in piazza anche a Milano per protestare contro l'affossamento del ddl Zan.

"Noi qui possiamo venire a testa alta, forti della battaglia che abbiamo portato avanti con coerenza, dall'inizio alla fine", ha scritto sui sociale vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, che è presente alla manifestazione in corso a Roma. In piazza anche la senatrice dem Monica Cirinnà: "Il voto non ci ha sconfitto, siamo più forti e più unite che mai. Da oggi parte una nuova iniziativa sui diritti, forte, egualitaria. rappresentativa, radicata nel rapporto tra @pdnetwork, le associazioni, il movimento. Non ci fermiamo. Siamo più incazzati, ma siamo anche più forti e più uniti".