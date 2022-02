A Roma il car è condominiale: nelle case popolari una macchina per tutti gli inquilini Nelle palazzine dell’Ater del quartiere Garbatella partirà il primo car sharing condominiale a Roma, ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

A cura di Enrico Tata

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato che nelle palazzine dell'Ater del quartiere Garbatella partirà il primo car sharing condominiale. In pratica da marzo tutti i condomini avranno a disposizione una macchina elettrica messa a disposizione dalla Regione. "Quindi portiamo nelle case popolari la banda ultra larga e adesso il car sharing. In particolare, 90 milioni di euro dei 3,4 miliardi del piano dell'Aria per il Lazio, puntano alla mobilità sostenibile nell'area della Capitale", ha dichiarato Zingaretti.

"È una grande sperimentazione che poi continuerà in tutta Roma e in tutto il Lazio, che vuole essere un segnale importante. Nelle case popolari noi stiamo portando la digitalizzazione, l'efficentamento energetico e ora il car sharing condominiale. Ci saranno palazzi che avranno a disposizione macchine elettriche gestite con l'Ater e il condominio. Vedremo come va a Garbatella, ma già stiamo trovando le risorse per portarla in tutte le case popolari del Lazio. A casa popolare corrisponderà anche una vettura elettrica per ogni condominio e questo a nostro giudizio è quello che ci vuole in questo momento", ha dichiarato ancora il presidente Zingaretti. In pratica i condomini di ogni palazzo si dovranno organizzare per prendere in presto l'automobile oppure per fare viaggi in condivisione.