A Roma i nuovi cassonetti per i rifiuti: “Sono anti-topo ed è impossibile dargli fuoco” In via Appia Nuova, tra piazzale Appio e Ponte Lungo, sono stati posizionati cinquanta nuovi cassonetti per i rifiuti. La sperimentazione durerà sei mesi.

A cura di Natascia Grbic

Dopo il quartiere Africano, altri cinquanta ‘cassonetti intelligenti‘ sono stati posizionati in via Appia Nuova a Roma, Si tratta di contenitori con una capacità di 3.700 litri, il doppio di quelli normali, ignifughi e anti-ratti. Ad annunciarlo, l'assessora capitolina all'Ambiente e ai rifiuti Sabrina Alfonsi, che oggi ha presenziato al loro posizionamento insieme ad Andrea Bossola, direttore generale di Ama, il suo vice, Emiliano Limiti, il presidente del VII municipio Francesco Laddaga, e l'assessora Estella Marino.

I cassonetti sono stati posizionati tra piazzale Appio e Ponte Lungo, nella parte centrale della strada, in modo da non dare fastidio ai negozianti. Sono di quattro tipi: umido, carta, plastica e indifferenziata. Ama conta di posizionarne a breve altri in un'altra area di Roma.

"Sono campane che hanno il doppio della capacità dei cassonetti normali e possono essere posizionate anche al centro delle strade perché lo svuotamento avviene dall'alto – ha dichiarato Sabrina Alfonsi – Questo crea un grande miglioramento per i commercianti che non hanno più i cassonetti davanti alle loro vetrine. Il conferimento e lo svuotamento avviene in maniera diversa, garantendo più pulizia, decoro e resistenza".

L'assessora ha poi spiegato che si tratta di campane ignifughe, "l'abbiamo visto quando hanno provato a dare fuoco a una di queste a viale Eritrea ma è rimasta intatta, e ‘intelligenti', per cui progressivamente potremo aggiungere barre che suonano per evitare che ci si parcheggi davanti, sensori che indichino il livello di riempimento, in modo da anticiparne lo svuotamento, e dispositivi anti-ratto".