in foto: Immagine di repertorio

Trecento persone trovate dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale all'interno di un noto parco divertimenti della capitale, senza distanziamenti e senza rispettare le regole anti-covid- Il blitz dei vigili urbani è avvenuto ieri sera. Il responsabile dell'attività è stato denunciato e sanzionato per la violazione delle disposizioni anti-contagio, mentre la festa è stata interrotta e gli ospiti rimandati a casa. Eventi come questi, infatti, preoccupano le autorità politiche e sanitarie per la diffusione della variante Delta del coronavirus, che sta facendo aumentare i casi positivi alla Sars-Cov-2. Ed è invece di due giorni fa la notizia di un gruppo di trenta ragazzi contagiati in una festa all'aperto in una discoteca. L'unica che non presenta sintomi è una ragazza che ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

Chiusa piazza Trilussa a Trastevere

A Trastevere, invece, i vigili urbani hanno chiuso un minimarket per aver venduto bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Il gestore, sorpreso a vendere alcolici a ragazzi minori di sedici anni, è stato denunciato. Chiusa temporaneamente venerdì sera piazza Trilussa per contrastare la formazione di assembramenti. Sono state inoltre effettuate, sempre nel fine settimane, verifiche nelle zone della movida, tra cui Rione Monti, Pigneto, Eur, Ponte Milvio, le principali piazza del Centro Storico e il litorale di Ostia. I gestori dei locali sorpresi a violare le normative anticovid sono stati denunciati. I controlli saranno replicati, sempre sullo stesso modello, anche nei prossimi giorni. L'obiettivo è vigilare su eventuali assembramenti che potrebbero favorire il contagio.