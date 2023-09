A Roma ecco il parco giochi intitolato all’inventore dei ‘mitici’ mattoncini Lego “Un modo per celebrare la fantasia e la creatività” di Ole Kirk Kristiansen, fondatore della storica azienda danese, diffusa oggi in tutto il mondo.

Roma diventa la prima città al mondo all'infuori della Danimarca a intitolare un'area pubblica a Ole Kirk Kristiansen, fondatore del Gruppo Lego, l'azienda produttrice di giocattoli fondata a Billund nel 1932 e conosciuta in tutto il mondo per i suoi mattoncini.

L'intitolazione è avvenuta in un parco nei pressi di via della Riserva Grande, nel Municipio XIV, dopo essere stata richiesta da numerose associazioni di fan e appassionati del mitici mattoncini colorati ed approvata all'unanimità dalla Commissione Consultiva di Toponomastica.

"Intitolare un'area della nostra città, dove proprio i bambini possono andare a divertirsi e giocare, al fondatore della Lego, i cui mattoncini sono passati nelle mani di tutti, grandi e piccoli vuole essere un modo per celebrare la fantasia e la creatività che ne hanno contraddistinto l'attività".

L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato poi l'importanza di disporre di spazi dove i più piccoli possano sviluppare la creatività, manualità, ingegno e fantasia, "un obiettivo da perseguire ora più che mai, in un'epoca in cui i nostri figli sono portati, fin dalla più tenera età, a essere spettatori passivi di immagini e contenuti".

Inaugurazione del parco Kristiansen

Sul tema del valore del gioco creativo e manuale come strumento di socialità si sono espressi anche il general manager di Lego Italia, Marco Capone, e il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta.

"Da sempre, la nostra azienda, mette al centro del proprio impegno i bambini e le bambine di tutto il mondo, affinché crescano all'insegna della creatività", sottolinea Capone. "Abbiamo accolto con piacere l'intitolazione a Ole Kirk Kristiansen di un giardino nel nostro Municipio, auspicando che il gioco riporti i nostri bambini all'aperto all'insegna di una socialità sana e formativa" ha dichiarato invece Della Porta.

La storia dei mattoncini più famosi al mondo

Ole Kirk Kristiansen, un maestro falegname, ha aperto la sua attività nel 1932 a Billund, in Danimarca. Nel 1934 la scelta del nome: Lego è l’abbreviazione di due parole della lingua danese, leg (giocare) e godt (bene), che unite rispecchiano la filosofia alla base dell’azienda. I mattoncini in plastica così come li conosciamo oggi iniziano ad essere prodotti nel 1953, anno in cui viene inviata la prima richiesta di registrazione del brand, ma bisogna attendere il 1958 perché i mattoncini Lego vengano brevettati.

Da qui una serie di successi sempre affiancati da una ricerca costante degli ultimi sviluppi tecnologici e pedagogici: nel 1969 nasce la serie Duplo, dedicata ai bambini al di sotto di 5 anni e nel 1980 nasce il dipartimento prodotti educativi. Dopo aver fatto breccia anche nel mondo del cinema, oggi Lego è un'azienda con uffici, fabbriche e punti vendita diffusi in tutto il mondo, senza contare il parco tematico Legoland aperto in Florida nel 2011.