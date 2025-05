video suggerito

A Roma circolano troppe auto, Gualtieri: "Vogliamo ridurle e incentivare l'uso dei mezzi pubblici" Nel corso del convegno "La Mobilità Urbana, tra comportamenti individuali ed analisi dei dati" il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha esposto il progetto per ridurre nella Capitale l'uso di auto private.

A cura di Enza Savarese

Più mezzi pubblici e meno auto private. È l'obiettivo di mobilità sostenibile promosso per la Capitale dal sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino di Roma è intervenuto sull'argomento nel corso dell'evento "La Mobilità Urbana, tra comportamenti individuali ed analisi dei dati" che si è tenuto oggi, mercoledì 13 maggio a Roma. Nel presentare il sondaggio svolto da YouTrend su "La mobilità nelle grandi città", Gualtieri ha esposto la problematica sul numero eccessivo di auto private che circolano nella Capitale. "Molte auto nemmeno circolano, sono lì ferme e tolgono spazio nei parcheggi", ha raccontato il primo cittadino di Roma.

Roma tra le città più congestionate, il modello di mobilità sostenibile presentato da Gualtieri

Quasi 1,77 milioni sono le auto che circolano nella Capitale secondo i dati di Aci e Fondazione Filippo Caracciolo. Si tratta di seicento quarantatré auto ogni mille abitanti. Un dato che rende Roma tra le città più congestionate del mondo. Secondo la società statunitense Inrix, che ogni anno pubblica i dati mondiali sul traffico, un cittadino romano perde in media settantuno ore nel traffico. Un dato che il sindaco Roberto Gualtieri si auspica di cambiare per rendere la Capitale una città con mobilità più sostenibile. Un obiettivo che il primo cittadino ha ribadito nel corso dell'evento ‘La Mobilità Urbana tra comportamenti individuali e analisi dei dati' che si è svolto questa mattina a Roma alla presenza di istituzioni nazionali e locali."Il numero di veicoli Roma è a livelli insostenibili – ha sottolineato Gualtieri nel corso del suo intervento – Vogliamo ridurre il numero di auto e consentire alle persone di spostarsi". L'obiettivo del Campidoglio è quindi potenziare il trasporto pubblico cittadino per offrire a residenti e turisti un'alternativa effettiva alle auto private.

Durante il convegno è stato analizzato anche il report redatto da YouTrend "La mobilità urbana nelle grandi città". Secondo i dati per raggiungere il posto di lavoro, o di studio, ogni giorno ci si impiega in media fino ai trenta minuti per andare, che diventano un totale di almeno un'ora al giorno se si conta anche il viaggio di ritorno.

Potenziare i mezzi pubblici a Roma: il modello "Move in" di Milano

Sempre nel corso dell'evento il primo cittadino di Roma oltre al lavoro di potenziamento dei mezzi pubblici, già in atto, propone anche l'utilizzo del progetto sostenibile "Move In – MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti", già messo in atto dalla Regione Lombardia. Un servizio pensato per i proprietari di veicoli inquinanti che hanno già delle limitazioni orarie per poter circolare in città. Il progetto in questione ha lo scopo di calcolare una limitazione di chilometri che il mezzo può percorrere. Non si limita quindi la circolazione delle auto in orari stabiliti e uguali per tutti, ma si parla di una "deroga chilometrica". Il sistema permette così di controllare il mezzo inquinante, ma venendo incontro alle esigenze del guidatore. In questo modo con un tot di chilometri da poter utilizzare al giorno, il servizio "incentiva a usare il trasporto pubblico e meno l'auto sopratutto nei piccoli spostamenti", spiega Gualtieri e perché no, conclude il sindaco "magari scopri che il trasporto pubblico è molto meglio di quello che pensavi".