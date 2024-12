video suggerito

A Roma arrivano le nuove pensiline intelligenti alle fermate del bus: quante sono e come funzionano

A cura di Beatrice Tominic

A destra la pensilina appena inaugurata, a sinistra il toouchscreen al lavoro: l'assessore Patané alla ricerca dei punti di interesse della zona.

"Eterna" arriva nelle strade della capitale. Già presentata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è stata inaugurata oggi, venerdì 6 dicembre 2024, la prima pensilina smart di Roma in via Nomentana al civico 5, alla fermata di Porta Pia. Si tratta di un modello di pensilina unico nel suo genere, creato ad hoc per capitale, a cui è stato dedicato il nome. Dal design snello e luminoso, la pensilina è composta da vetrate: "Abbiamo deciso non di chiudere i viaggiatori e le viaggiatrici in attesa dell'autobus, ma di aprire i loro occhi sulla città. È stata pensata per questo: per mostrare Roma come un cartolina", hanno spiegato gli ideatori.

"Una pensilina che da passiva diventa attiva: offre informazioni e permette di caricare i propri dispositivi elettronici grazie alla presa USB", precisano da Atac.

Come è fatta la nuova pensilina intelligente e come funziona

Il modello di pensilina proposta a Porta Pia è una singola perpendicolare, fornita di due schermi in cui il riferimento al Giubileo di Roma del 2025 è d'obbligo. È presente un terzo schermo, dove per ora compare la scritta "Go!" che si occuperà si mostrare ai viaggiatori e alle viaggiatrici in attesa le notizie più importanti, dagli orari di arrivo dei bus in tempo reale e non solo.

Per ogni autobus atteso alla fermata, viene precisato se è prevista l'accessibilità per le persone disabili e anche il livello di affollamento del mezzo: verde se è semivuoto, giallo se è affollato e rosso nei casi in cui è più pieno.

La pensilina come una cartolina: un suggerimento per il turismo

Le pensiline smart che verranno installate nei prossimi mesi e che in totale, a metà dell'anno prossimo, saranno 435 sul territorio romano, sono pensate sia per cittadini e cittadine che per le persone che arrivano nella capitale per turismo. Tutte le informazioni sono riportate sia in italiano che in inglese e nello schermo interno alla pensilina è possibile cercare anche i luoghi d'interesse nelle vicinanze per avere un'idea dei posti da visitare e degli eventi a cui partecipare.

Con la pensilina inaugurata in via Nomentana parte ufficialmente il Piano Fermate Smart di Atac che prevede l’installazione di altre 435 nuove pensiline come questa, 405 nuove paline digitali e la riqualificazione di oltre 9600 impianti di fermata e di 14 capolinea: alla fine dei lavori una fermata su otto sarà parlante.

L'assessore Patané: "Il trasporto pubblico riparte da qui"

"Con l'installazione di queste pensiline, il ritorno del tram 2, 3 e 8 su rotaie e la riapertura della linea A della metropolitana nei suoi orari regolari (con la chiusura alle 23.30 nei giorni feriali e non più alle 21), il trasporto pubblico riacquista pezzi fondamentali per servire città, complimenti Atac – ha dichiarato l'assessore ai Trasporti della capitale, Eugenio Patané – Per noi il 2024 e il 2025 hanno rappresentato due anni importanti: abbiamo riportato alla normalità il trasporto pubblico locale".

Gli risponde il direttore generale della municipalizzata dei trasporti della capitale, Alberto Zorzan, che sottolinea: "Ciò non vuol dire che i lavori siano finiti. Abbiamo rinnovato alcune stazioni della linea A della metropolitana e proseguono le opere di manutenzione, ma gli interventi da adesso in poi verranno effettuato nell'intervallo notturno normale interruzione: sono essenziali perché si tratta di opere invasive".

E, nel frattempo, durante l'inaugurazione la pensilina ha ricevuto la prima ospite. "Io devo aspettare l'autobus. Posso aspettarlo qui?". E a chi le ha chiesto cosa ne pensasse della nuova struttura ha risposto: "È bellissima".