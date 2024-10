video suggerito

Le nuove pensiline Atac super tecnologiche da 200 milioni di euro presentate dal sindaco Gualtieri Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato “๐„๐“๐„๐‘๐๐€”, la nuova pensilina hi-tech di Atac. Un progetto che riguarda l’installazione di 435 nuove pensiline, 405 paline digitali, la riqualificazione di 1.400 pensiline esistenti e 8.200 paline. Ma c’รจ piรน di qualche perplessitร sui costi complessivi dell’intervento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un design innovativo, la possibilitร di ricaricare lo smartphone, addirittura un touch screen a disposizione dei passeggeri e un tabellone elettronico con le attese dei bus in tempo reale. In pompa magna il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato "๐„๐“๐„๐‘๐๐€", la nuova pensilina hi-tech di Atac. Un progetto che riguarda l'installazione di 435 nuove pensiline, 405 paline digitali, la riqualificazione di 1.400 pensiline esistenti e 8.200 paline, per un totale di oltre 9.600 impianti rinnovati.

Le prime pensiline, ha spiegato Atac, saranno installate a partire dal 20 novembre e i lavori si concluderanno a fine maggio 2025. Ben 156 saranno posizionate nell'area del centro storico della Capitale, circa un terzo, e 279 negli altri quartieri della cittร . In totale saranno 260 le pensiline nuove e 173 quelle che verranno sostituite. Quelle vecchie saranno ricondizionate e posizionate in altre zone della cittร .

Il costo dell'intervento, ha spiegato Atac nel corso della Commissione Giubileo che si รจ tenuta oggi, รจ di 200 milioni di euro, 47 versati dal Comune di Roma e 156 da parte dell'azienda che ha vinto la gara. Atac ha sottolineato che attualmente sono attive circa 1.400 pensiline, ma occorre considerare che probabilmente con questo intervento sarร esaurito lo spazio per posizionarne di altre, perchรฉ la maggior parte della rete cittadina ha spazio a sufficienza soltanto per una palina.

Ma come faranno i privati a recuperare l'investimento di 156 milioni di euro? Su questo si sono concentrate le perplessitร di alcuni consiglieri intervenuti in Commissione. L'accordo prevede una concessione di 11 anni sul canone di pubblicitร di tutte le paline e le pensiline, sia vecchie che nuove. Attualmente Atac incassa dai canoni pubblicitari circa 7,5 milioni all'anno e, nello specifico, poco meno di 3 milioni da paline e pensiline. Con le nuove tecnologie l'obiettivo รจ di incassare circa 3,2, 3,3 milioni di euro ogni 12 mesi.

Si chiede il presidente della commissione Commercio, Andrea Alemanni, Pd: "E' troppo l'investimento pubblico a fronte di un ricavo ridicolo. Evidentemente c'รจ un privato che guadagna ‘per mille'. Dei 200 milioni dell'investimento 153 milioni ce li mette il privato. Facendolo per legittimo profitto riceverร in termini di pubblicitร piรน di quello che mette altrimenti sarebbe pazzo. Non mi tornano dei conti. Il Comune di Roma intero, tutta la sua cartellonistica, incassa una decina di milioni l'anno. Qui in 10 anni pensano su 400 pensiline di recuperare almeno 240 milioni: o le pensiline sono un mercato che vale oro, oppure il Comune non รจ capace di incamerare pubblicitร . Questo รจ un fatto, ma mi sembra comunque una proporzione sperequata: o il pubblico ci mette troppo, o questi 150 milioni del privato non sono 150. Non ho dubbi che sia stato asseverato da un esperto, ma o c'รจ l'oro per strada e non ce ne siamo accorti, oppure i numeri non ci sono proprio. O stiamo facendo un regalo eclatante a un privato o c'รจ una sperequazione dei termini di valore che il Comune ha in relazione ai propri impianti".