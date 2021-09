A Roma apre un negozio interamente dedicato al tonno in scatola Callipo A Roma, via Cola di Rienzo, quartiere Prati, ha aperto il primo store interamente dedicato al tonno in scatola Callipo. Il negozio è in generale un riassunto gastronomico delle specialità della Calabria: ci sono vini e birre artigianali calabresi, miele, taralli, confetture, composte, ma anche i tradizionali tartufi di Pizzo, i famosissimi gelati. Duecento prodotti in tutto.

A cura di Enrico Tata

Un negozio dedicato interamente al tonno in scatola e a tutte le sue varianti: da quello all'olio extravergine alla pregiata ventresca fino alla bottarga. Ma il nuovo negozio Callipo, il primo a Roma, inaugurato ieri a via Cola di Rienzo, quartiere Prati, è in generale un riassunto gastronomico delle specialità della Calabria: ci sono vini e birre artigianali calabresi, miele, taralli, confetture, composte, ma anche i tradizionali tartufi di Pizzo, i famosissimi gelati. Duecento prodotti in tutto. La scelta di via Cola di Rienzo non è casuale ed è invece legata alla famosa gastronomia romana Franchi, chiusa definitivamente da pochi mesi e che si trovava proprio nella famosa strada di Prati. Negli anni '70 il signor Pietro Franchi andò a visitare la fabbrica Callipo e decise subito di ordinare 320 scatole di tonno da 5 chili ciascuna: "Nel suo tempio gastronomico romano allestì una scenografica vetrina natalizia che fu un gran successo. Da lì parti una fattiva collaborazione che ci permise di far apprezzare le nostre specialità nella capitale", ha raccontato Pippo Callipo, amministratore Unico della Giacinto Callipo Conserve Alimentari.

L'apertura del negozio Callipo 1913 a Roma, spiega il figlio di Pippo, Giacinto, "è un importante tassello, un’ulteriore tappa del nostro sogno nel cassetto, quello di portare il brand Callipo nelle principali città italiane per creare luoghi in cui la suggestione delle tradizioni, che la nostra famiglia tramanda da cinque generazioni, si mescola con le innovazioni e le sempre svariate esigenze dei consumatori. Lo Store Callipo 1913 vuole essere il classico negozio ‘sotto casa’, dove si viene accolti con familiarità e dove i prodotti diventano ambasciatori delle eccellenze di un territorio, nel nostro caso la Calabria”. L'azienda è cresciuta anche durante l'emergenza sanitaria grazie agli ordini online, dà lavoro a 400 dipendenti, in netta prevalenza donne, e il tonno che viene prodotto è "pulito e invasettato" rigorosamente a mano.