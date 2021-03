A Latina parte la sperimentazione del vaccino Reithera contro il Covid, tutto italiano. Il centro di Malattie Infettive dell'ospedale Santa Maria Goretti con la responsabile Miriam Lichner cerca volontari per i test. Ad annunciarlo la Asl di Latina nell'ambito di una conferenza stampa alla presenza del direttore generale facente funzioni Giuseppe Visconti e del direttore del centro trasfusionale Francesco Equitani. Le selezioni dei candidati inizieranno la prossima settimana. Si tratta della fase II e III della sperimentazione, mentre la fase I è già stata condotta allo Spallanzani di Roma con buoni risultati. La sperimentazione avverrà tramite un'équipe, che andrà a verificare l'efficacia del vaccino, attraverso lo studio a ‘tre bracci terapeutici', con la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane e di un placebo, per verificarne l'efficacia. Al Santa Maria Goretti saranno inoltre utilizzati gli anticorpi monoclonali sui quali si attende l'ok da parte della Regione Lazio.

Come diventare volontari per sperimentazione del vaccino italiano Reithera

Ai volontari che si volessero presentare per lo studio per il vaccino Reithera al centro di Malattie Infettive Santa Maria Goretti di Latina possono essere sia di sesso femminile che maschile e devono aver raggiunto la maggiore età, mentre non c'è un limite di anni richiesto, ma è stato espresso interesse per le persone anziane o comunque di età avanzata. A precludere la scelta solo la presenza di alcune patologie particolarmente gravi. Si parte da un minimo di cinquanta volontari, senza un tetto massimo. Chi sarà ritrnuto idoneo avrà un rimborso spese di 800 euro per l'intero periodo di sperimentazione. Per informazioni si può contattare il numero +393277080059 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 o mandare una mail all'indirizzo covitar.latina@gmail.com.