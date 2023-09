A Latina due banditi armati di pistola rapinano una gelateria e rubano l’intero incasso Banditi in azione alla gelateria Treccioni, in via Pier Luigi Nervi a Latina, intorno alla mezzanotte. Rapinata anche un’azienda di cavi elettrici di Aprilia.

A cura di Simone Matteis

Intorno alla mezzanotte di ieri due banditi armati di pistola hanno rapinato la gelateria Treccioni a Latina, in via Pierluigi Nervi, a pochi passi dal centro commerciale Le Torri. I malviventi, col volto coperto dai caschi, hanno fatto irruzione nel locale minacciando le due dipendenti fino a farsi consegnare il denaro presente in cassa. Fortunatamente nessuna conseguenza ma solo tanto spavento: al momento della rapina la gelateria era in fase di chiusura, senza più clienti all'interno.

Dopo la fuga dei rapinatori è scattato l'allarme e sul posto sono subito arrivate le volanti della polizia. La Questura di Latina ha avviato le indagini che si avvaleranno anche delle immagini di alcune telecamere presenti in zona, che hanno ripreso l'intera scena.

Aprilia, ladri immobilizzano il custode di un'azienda

Momenti di terrore anche ad Aprilia: stando a quanto riporta "Latina Oggi", nella stessa serata di ieri il custode di un'azienda che produce cavi elettrici in via del genio Civile è stato legato e immobilizzato da alcuni malviventi, che dopo averlo rinchiuso in una stanza hanno prelevato materiale tecnico per un ammontare di diverse migliaia di euro. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia.