A fuoco imbarcazione al largo di Civitavecchia: Guardia Costiera al lavoro per salvare l’equipaggio L’incendio si è sviluppato su un’imbarcazione al largo del Mar Tirreno, nel tratto di costa tra la Toscana e il Lazio. In soccorso delle persone a bordo è intervenuta la Guardia Costiera di Civitavecchia: al momento non sono note né le cause del rogo, né se vi siano feriti o meno a causa delle fiamme.

A cura di Natascia Grbic

Grave incendio al largo di Civitavecchia: come riportato da Agenzia Nova, un'imbarcazione è andata a fuoco al largo del Mar Tirreno, nel tratto di costa tra la Toscana e il Lazio. In soccorso delle persone presenti sulla barca è intervenuta la Guardia Costiera di Civitavecchia, che si sta occupando di portare in salvo i membri dell'equipaggio. Le cause dell'incendio, che si è sviluppato al largo della costa laziale, sono ancora sconosciute. La colonna di fumo sprigionata dall'imbarcazione è visibile dalla spiaggia, dove numerose persone si sono radunate per cercare di capire cos'è successo. Secondo le prime informazioni, le persone recuperate e tratte in salvo sarebbero sette.