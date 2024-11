A che ora è prevista l’esibizione delle Frecce Tricolori a Roma il 4 novembre 2024

video suggerito

Lunedì 4 novembre, in occasione della ‘Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate', il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà all'Altare della Patria per deporre una corona d'alloro sulla Tomba del Milite ignoto. Alla cerimonia prenderanno parte anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alle 12 Mattarella sarà a Venezia per intervenire alla Festa delle Forze Armate. Intorno alle 9, prima della deposizione della corona all'Altare della Patria è prevista una esibizione delle Frecce Tricolori, che creeranno volteggi e disegni nel cielo di Roma.

Quando è prevista l'esibizione delle Frecce Tricolori a Roma

L'esibizione delle Frecce Tricolori è previsto intorno alle 9 di lunedì 4 novembre 2024, prima della cerimonia alla Tomba del Milite Ignoto. Le Frecce sorvoleranno l'Altare della Patria a Roma. L'evento è riportato sul sito delle Frecce Tricolori: "Roma: Sorvolo PAN Altare della Patria (RM) – Festa unità nazionale e Forze Armate". la dicitura riportata online.

Le Frecce Tricolori, un orgoglio italiano

Comunemente conosciute come Frecce Tricolori, in realtà il nome ufficiale è PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale. La PAN, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana è nata nel 1961 e si compone di dieci aerei, nove in formazione e uno solista. Si tratta della pattuglia acrobatica più numerosa al mondo ed è riconosciuta come una delle migliori a livello internazionale.

Sono molte le esibizioni compiute tutto l'anno. Nel 2024 nel Lazio le Frecce Tricolori si sono esibite il 24 maggio a Roma in occasione del concorso ippico di piazza di Siena, il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, e il 22 settembre a Ladispoli durante il Ladispoli Air Show.