G7 e Festa delle Forze Armate a Roma: strade chiuse e bus deviati il 4 novembre Strade chiuse e bus deviati a Roma lunedì 4 novembre per le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e il G7 dello Sviluppo urbano sostenibile.

A cura di Enrico Tata

Strade chiuse e bus deviati per due eventi che si terranno a Roma nella giornata di lunedì 4 novembre 2024: si tratta delle celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e il G7 che ospiterà la riunione dei rappresentanti dei dicasteri italiani ed esteri per lo Sviluppo urbano sostenibile.

Per quanto riguarda la Festa delle Forze Armate, lunedì 4 novembre a piazza Venezia si svolgerà una cerimonia per le celebrazioni in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale con deposizione di una corona al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prevista anche un sorvolo delle Frecce Tricolori.

Nella stessa giornata, come detto, si svolgerà la riunione dei rappresentanti dei dicasteri italiani ed esteri del G7 per lo Sviluppo urbano sostenibile. Le aree interessate da chiusure e modifiche della viabilità saranno in particolare l'area di piazza Barberini e le strade intorno a Palazzo Altemps.

Festa forze armate e G7: strade chiuse lunedì 4 novembre 2024

Dalle 7 e sino alle 10,30 circa di lunedì 4 novembre saranno chiuse via del Teatro Marcello, da Vico Jugario a piazza Venezia, via Nazionale, via IV novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia, piazza dell'Ara Coeli, piazza San Marco, via degli Astalli e via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a piazza Venezia).

Dalle 8 del 4 novembre, circolazione vietata anche su via di Monte Brianzo; via e vicolo dei Soldati; via e vicolo di Sant’Apollinare; via dei Gigli d’Oro; via dell’Orso e via dei Pianellari. Divieto a vista anche su via dei Somaschi.

Possibili divieti di sosta sia durante la mattina sia nel primo pomeriggio (per il tempo necessario al passaggio delle delegazioni del G7) su via Zanardelli, piazza di Tor Sanguigna, piazza e via di Sant’Apollinare e corso Rinascimento. Così come, sempre nel pomeriggio, su piazza di Sant’Andrea della Valle e piazza Vidoni.

Bus deviati lunedì 4 novembre a Roma

Dalle 7 di lunedì 4 novembre sarà modificato il percorso di 29 linee bus:

H,

30,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

80,

81,

83,

85,

87,

100,

117,

118,

160,

170,

492,

628,

715,

716,

781,

916,

990,

la linea 119 sarà sospesa da inizio servizio sino alle 11 circa.

Le linee 44, 715, 716 e 781 limiteranno a via Petroselli.

Le linee 46 e 916 limiteranno Corso Vittorio Emanuele II. La linea 60 limiterà a piazza dei Cinquecento.

Le linea 63 e 80 limiteranno a via Veneto.

dall'1 al 4 novembre saranno deviate le linee 81, 118, 160, 715. Nei giorni 1 e 3 novembre deviata anche la linea 51. Disattivata la fermata "Cerchi/Bocca della Verità" (70517) in via dei Cerchi.