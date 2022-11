A Cassino ragazzini si divertono a prendere a calci i gattini, le immagini shock Alcuni ragazzi hanno preso a calci gattini come fossero palloni da calcio. Il ministro Salvini: “Voi dei piccoli uomini, segnalato il video alla polizia”.

A cura di Enrico Tata

A Cassino, provincia di Frosinone, alcuni ragazzi hanno preso a calci gattini come fossero palloni. Hanno filmato tutto e messo i video online sui social network. In uno si legge addirittura la scritta ‘pallonetto', per sottolineare il volo del gattino dopo il calcio. In un'intervista rilasciata a Tanfuk news uno dei ragazzi si è giustificato così: "È successo un anno fa, ero minorenne. C'era questo gatto, ci siamo fatti prendere dalla foga, ho sbagliato e gli ho dato un calcio, ma non volevo fargli male. So che è una cosa sbagliata fare male agli animali. L'ho postato io come ricordo, anche se è una cosa vecchia. In quel momento ci sembrava una cosa simpatica".

L'Enpa sui gattini presi a calci: "Abbiamo denunciato questo orrore"

L'Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, ha denunciato l'episodio dopo la segnalazione arrivata dalla sezione di Frosinone. "Fa orrore vedere come ci si diverta a maltrattare degli animali un gatto usato come una palla, preso a calci con forza e cattiveria. Sono immagini che danno i brividi non solo per l’inaccettabile violenza ma anche per il degrado che rappresentano: giovani che invece di vergognarsi di un gesto tanto ignobile se ne vantano e lo condividono con orgoglio sui propri profili social. Tante volte abbiamo sottolineato il legame tra la violenza sugli animali e quelle sulle persone. E’ ora di punire severamente chi compie questi reati. Noi continueremo a denunciare perché queste persone devono rispondere di fronte alla legge", ha dichiarato in una nota Carla Rocchi, presidente Enpa.

Il ministro Salvini: "Piccoli uomini, segnalato video a polizia"

"Ma prendere a calci un gattino che non si può difendere vi fa sentire così grandi uomini, vi fa ridere? Siete piccoli, piccoli esseri umani. Ho segnalato il vostro video, le vostre eroiche gesta alle forze dell'ordine, che spero vi prendano e vi facciano conoscere per qualche giorno le patrie galere, perché maltrattare un animale è un crimine", è il commento del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in un video pubblicato su TikTok.