A Campo de Fiori divelto un nasone: parte della piazza allagata

A cura di Enrico Tata

Un nasone a terra a Campo de Fiori, con l'acqua che zampilla sui sampietrini della storica piazza romana. Il video è stato postato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas' e risale probabilmente alla notte tra venerdì e sabato. Nelle immagini si vede il nasone a terra, divelto, e un camioncino accanto. Non è chiaro cosa sia successo, ma l'ipotesi più probabile è che il mezzo abbia compiuto una manovra sbagliata e abbia preso in pieno la fontanella.

Un identico episodio era avvenuto nel 2017 sempre a Campo de Fiori. In quel caso il nasone era stato rimosso per procedere alla sua riparaziione e al suo posto c'era solo uno zampillo che fuoriusciva dai sampietrini. L'Associazione Abitanti del centro storico di Roma fece luce sull'accaduto: "È stato colpito da un camioncino Ama, nella notte tra domenica e lunedì. Erano circa le 4". A quel punto l'azienda dei rifiuti avrebbe chiamato Acea, con i tecnici che avrebbero rimosso il nasone per le dovute riparazioni.