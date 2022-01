A 75 anni Luciano Baietti è nel Guinnes dei Primati: ha 17 lauree, il suo è record mondiale Luciano Baietti è l’uomo con più lauree al mondo. E non ha intenzione di fermarsi: in programma c’è la 18esima corona d’alloro.

A cura di Natascia Grbic

Ha 75 anni ed è l'uomo con più lauree al mondo: ben diciassette, di cui la prima conseguita nel 1972 e la 18esima in dirittura d'inizio. Luciano Baietti, finito già nel Guinnes dei Primati, non ha intenzione di fermarsi. "Penso che nella vita sia importante migliorarsi sempre e andare avanti nella conoscenza: studiare mi ha fatto sempre stare bene e mi ha consentito anche di svolgere varie attività: sono un ex dirigente scolastico, ma mi sono dilettato pure su tanto altro, per esempio sono stato impegnato nella scuola, soprattutto nel recupero dei ragazzi in difficoltà", ha dichiarato in un'intervista a Il Messaggero. Al quotidiano romano ha dichiarato di aver conseguito le lauree in ‘non più di un anno a volta'. Il voto più basso? 95. Gli altri tutti sopra il 100.

Nella sua vita Luciano Baietti ha lavorato da dirigente scolastico. Tra i libri c'è stato tutta la sua vita. E così è stato naturale per lui, nel corso degli anni, continuare a studiare. Trovarsi tra i giovani? "All’inizio mi scambiavano per un professore, ma dopo qualche minuto ero il più giovane tra i giovani". Baietti, che ha concluso gli studi in diverse facoltà, da Pedagogia a Scienze politiche, passando per Lettere ed Economia aziendale, ha anche qualche consiglio per i più giovani che si approcciano al metodo di studio universitario. "Per prima cosa imparare a memoria l’indice dei libri: uno strumento essenziale di schematizzazione. Aiuta senz’altro. L’altro è scrivere gli argomenti senza ordine, in modo da evitare di ricominciare dalla prima pagina, ma affrontare i temi scelti in modo casuale". La prossima laurea, anticipa, sarà in Scienze dell'alimentazione.