La proposta sarà presentata dal vicesindaco del Comune di Roma, Luca Bergamo, al ministro per le attività e i beni culturali Dario Franceschini. Di concerto con il sindaco Virginia Raggi. L'idea è più o meno la seguente: realizzare nell'area compresa tra l'Aventino, le Terme di Caracalla, rione Monti e il Campidoglio, passando per i Fori Imperiali, "una sorta di Central Park'" romano liberamente accessibile a tutti. Senza il pagamento di biglietto d'ingresso, né per i cittadini romani né per i turisti.

Tranne per il Colosseo e il Palatino, che resteranno a pagamento. I due importanti (anche economicamente) siti culturali italiani, simbolo di Roma e dell'Italia, non rientrano in questa proposta. Anche perché, in particolare il Colosseo, serve a rifornire di risorse il fondo che distribuisce le prebende nei vari siti culturali italiani meno noti e fortunati del monumento romano. Presto la proposta di Luca Bergamo sarà vagliata ai massimi livelli istituzionali del nostro governo, dove sarà illustrato l'ambizioso progetto che il vicesindaco di Roma con delega alla Cultura Luca Bergamo