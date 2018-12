Gravissimo incidente in una miniera di carbone a Karvina, nei pressi di Ostrava, nel nord della Repubblica Ceca. Almeno tredici persone sono morte in seguito a un’esplosione all’interno della miniera che si trova a circa 400 chilometri da Praga, al confine con la Polonia. L'incidente è avvenuto a una profondità di 800 metri in una zona dell'impianto nella quale erano impiegati soprattutto minatori polacchi appartenenti alla compagnia Alpex. “In totale abbiamo 13 minatori morti, 11 polacchi e due cechi”, ha detto un portavoce della compagnia mineraria OKD. La compagnia proprietaria della miniera – che dà lavoro a circa 9500 persone della zona – ha comunicato che l’esplosione è avvenuta nella serata di giovedì 20 dicembre. I lavori sono stati sospesi e le persone nell’area sono state evacuate.

L'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas metano – Il primo bilancio della tragedia parlava di cinque morti, ma più tardi sono stati ritrovati senza vita anche gli otto minatori che risultavano dispersi. Altri minatori, almeno una decina, sono rimasti feriti, almeno in modo grave. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas metano. Si tratta di “una grande tragedia pre-natalizia”, ha detto il sindaco locale Ondrej Feber al quotidiano Pravo. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il suo omologo ceco Andrej Babis sono stati invitati a visitare il luogo dell’incidente.