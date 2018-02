A cinque giorni dal voto il segretario del Pd Matteo Renzi pubblica una nuova enews nella quale prende di mira il MoVimento 5 Stelle: “Non parlano più di reddito di cittadinanza, ma solo di poltrone. E dicono che votare il Pd non serve. Poi però chiedono ufficialmente al Pd di appoggiare un inverosimile governo Di Maio”. Un appoggio che, secondo quanto annuncia Renzi, non ci sarà mai: “Se i Cinque Stelle avranno i numeri per governare, noi faremo opposizione. Se i Cinque Stelle non hanno i numeri, non possono certo venire a chiederli a noi”. E il segretario del Pd è convinto che i numeri non li hanno ma che “stanno falsificando i sondaggi come fossero bonifici, ma non basta”.

Secondo Renzi gli altri gruppi sono terrorizzati “dal fatto che noi saremo il primo gruppo parlamentare”. E per questo, spiega ancora, “tutti attaccano noi. Sempre noi. Solo noi”. Renzi fa riferimento anche al centrodestra e a Forza Italia e Lega, che “cercano di nascondere le loro differenze attaccando le sinistre”. Il segretario del Pd torna a ricordare che la “flat tax, numeri alla mano, non sta in piedi” e che quindi “loro si sono buttati sulla vecchia demagogia, anche a costo di sfiorare il senso del ridicolo (a Brescia Brunetta ha proposto di rimpatriare i 600.000 immigrati, cento alla settimana: occorrono solo 111 anni)”.

L'appello ai moderati e agli indecisi.

Renzi rivolge un appello ai moderati: “Davvero – chiede – volete mettere l’Italia in mano a chi l’ha impoverita? In questi giorni l’odio contro di noi sta raggiungendo punte impressionanti. Penso che dobbiamo rispondere con il sorriso e una grinta ancora più forte. Punto su punto”. E la richiesta si rivolge agli elettori del Pd che devono andare “alla ricerca degli indecisi. La differenza potete farla voi, facendovi sentire in casa, sul lavoro, al bar, nelle chat degli amici”.

Renzi lancia inoltre il secondo spot del Pd: una prosecuzione della prima parte pubblicata negli scorsi giorni. E aggiunge: “Pensaci. Noi stiamo chiedendo il voto puntando al cuore e al cervello, non alla pancia. Pensaci. Noi siamo quelli che hanno la squadra più credibile, il programma più concreto, i risultati più realizzabili”.

La priorità del Pd sarà la famiglia.

Renzi conclude la sua enews con quelli che definisce “tre pensierini”. Il primo è una risposta a una domanda sulle priorità del Pd: “Risposta secca – scrive il segretario dem -: le famiglie. Nella legislatura appena terminata abbiamo fatto il pieno alle imprese. Continueremo con altre misure anche in questo settore. Ma la priorità numero uno sarà la famiglia”. E ricorda alcuni provvedimenti di cui ha già parlato in campagna elettorale: “Soldi per ogni figlio, carta universale dell’infanzia, sostegno ai genitori sui servizi, piano asili nido e lotta alla povertà educativa, sociale, badanti, non autosufficienza, sanità pubblica”.

Renzi parla anche di Salvini e del suo giuramento sul vangelo

A me quell’immagine stride. Perché portare in campagna elettorale, in quel modo, i simboli della fede mi sembra una strumentalizzazione. So che una parte del mondo cattolico non vuole votarci per le unioni civili: tra di loro ci sono anche miei amici, persone che conosco, persone cui voglio bene e a cui vorrò sempre bene. A loro ripeto: la fede è il valore più importante della mia vita. Ma non arriverò mai a strumentalizzarla su un palco elettorale. E se qualcuno decide di non votarmi per questo, lo rispetterò sempre ma un premier giura sulla Costituzione, non sul Vangelo. Si chiama laicità. Ma se qualcuno vota Salvini perché Salvini giura sul Vangelo e sul rosario, faccia pure; sappia che io non farò a gara, non rilancerò. Non arriverò mai a strumentalizzare ciò che ho di più prezioso nella vita solo per prendere un voto in più.

Infine, il tema sicurezza. Renzi accusa la destra di aver “bloccato per anni i contratti del comparto sicurezza. I Cinque Stelle propongono di tagliare gli stipendi delle forze dell’ordine. Noi siamo quelli che propongono diecimila nuove assunzioni. Le donne e gli uomini che vestono l’uniforme meritano il nostro sostegno, il nostro affetto”.