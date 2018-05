Matteo Renzi commenta l'evolversi della crisi istituzionale dopo la rinuncia all'incarico del professor Giuseppe Conte. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'ex segretario del Pd scrive: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. Dovevano governare ma fuggono dalle responsabilità: o non sono capaci o hanno paura. Nelle ultime settimane hanno bruciato miliardi di risparmi degli italiani con dichiarazioni scriteriate sull'Euro, sul debito, sul futuro. E oggi, anziché far partire il Governo come avrebbero agilmente potuto fare, rilanciano contro il Presidente della Repubblica paventando la messa in stato di accusa. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: fermatevi, siete ancora in tempo".

"Noi stiamo dalla parte delle Istituzioni, orgogliosi della nostra bandiera e della nostra appartenenza all'Italia e all'Europa. Faremo sentire la nostra voce, calma e coraggiosa, senza paura. Noi lo faremo in Parlamento, ma chiedo a tutti di farlo sui luoghi di lavoro, nelle sedi delle associazioni, negli incontri con gli amici. Se necessario nelle piazze. Perché oggi c'è bisogno di un popolo che dica no a chi vuole spaccare tutto, a chi usa alibi per non assumersi responsabilità, a chi gioca sulle ansie della gente. L'Italia è più forte e più grande di tutte le nostre paure. Avanti insieme", conclude l'ex presidente del Consiglio.