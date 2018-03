Un uomo – per la Bbc si tratta di Sergei Skripal, sospetta ex spia russa – è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato verosimilmente esposto a una “sostanza sconosciuta” in un centro commerciale di Salisbury, nel Wiltshire, contea dell’Inghilterra. Insieme a lui sarebbe stata ricoverata anche una donna. Serghei Skripal, sessantasei anni, è un cittadino russo che diversi anni fa, nel 2010, ha ottenuto asilo politico nel Regno Unito. L’uomo era stato coinvolto in uno scambio di spie tra Mosca e Washington. Colonnello in pensione dell’intelligence militare russa, l'uomo è stato condannato a 13 anni di reclusione nel 2006 con l’accusa di spionaggio a favore dell’Inghilterra.

Il malore a un centro commerciale – Secondo fonti della polizia Skripal domenica si trovava in un centro commerciale insieme a una donna quando si è improvvisamente sentito male. La prima diagnosi dice che è stato “esposto a una sostanza ancora sconosciuta”. Ieri, subito dopo l’accaduto nel centro commerciale Maltings di Salisbury, l’intera zona era stata isolata dalla polizia e da specialisti in tute protettive, che hanno iniziato a pulire il territorio adiacente.