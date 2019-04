Drammatico incidente intorno alle 5.30 di questa ma mattina a Correggio, in provincia di Reggio Emilia: un’automobile è finita in un canale e un giovane di 20 anni, Liborio Vetrano, di San Martino in Rio ma originario di Palermo, ha perso la vita. Altri quattro coetanei sono feriti. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo agosto, viaggiava sulla vettura insieme ad altri quattro amici (tutti residenti tra Correggio e San Martino in Rio) ed seduto sul lato del passeggero. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, tempestivamente intervenuti, l'utilitaria su cui il gruppo stava viaggiando, guidata da un ventenne, è uscita di strada finendo dentro un torrente al rientro da una serata trascorsa insieme.

Il ragazzo al volante e gli altri tre seduti sul sedile posteriore sono riusciti a mettersi in salvo rompendo i finestrini della macchina. Sono poi stati trasportati negli ospedali di Reggio Emilia e Carpi, le loro condizioni non sarebbero gravi. Il 21enne di San Martino in Rio è deceduto invece all’interno dell’abitacolo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L’auto è stata sequestrata. La salma a disposizione della Procura per le indagini.

La famiglia di Liborio Vetrano ha origini siciliane, per l'esattezza di Menfi. Il ventenne viveva coi genitori e con una sorella piccola a San Martino in Rio. Dopo gli studi superiori a Carpi, aveva iniziato a lavorare come operaio. Da un paio di settimane lavorava alla Lodi di Fabbrico.