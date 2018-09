Potenza, guardia giurata ammazza la moglie di 30 anni a colpi di pistola, poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio a Cersosimo, piccolo comune di circa 600 anime. La coppia da tempo stava attraversando una crisi coniugale. Angela Ferrara sarebbe stata raggiunta da Vincenzo Valicenti mentre si trovava in macchina con la madre: quest’ultima è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita.