C'è una nuova ipotesi al vaglio di esperti e governo: quella di una chiusura limitata ai fine settimana. Nelle ore in cui nel governo si discute su un nuovo Dpcm d'urgenza (o su come modificare quello appena entrato in vigore), gli esperti chiedono insistentemente una stretta ulteriore. Le ipotesi sono diverse e molto differenti tra loro, l'unico filo conduttore è il fatto che siano più restrittive di quelle attuali. Si va dalla chiusura dei negozi nelle zone dove si chiudono le scuole al possibile anticipo dell'orario di inizio del coprifuoco dalle 22 alle 19 o alle 20. Questa mattina è prevista una riunione straordinaria tra Comitato tecnico scientifico e membri del governo (Draghi compreso) per decidere come intervenire.

Si fa largo l'ipotesi di una chiusura totale, quindi una sorta di super zona rossa, ma limitata solo ai fine settimana. Si tratta di una misura molto simile ad un vero e proprio lockdown, che però durerebbe solo nei weekend, ma sarebbe valida su tutto il territorio nazionale. L'idea è bloccare la circolazione dei cittadini che nei giorni liberi, come lo sono per molti il sabato e la domenica, tendono ad uscire di più. L'obiettivo è evitare gli assembramenti che si vedono periodicamente nelle foto dei weekend di sole, da Via del Corso a Roma al lungomare di Napoli, dalla Darsena a Milano al centro di Firenze, visto anche la primavera a cui stiamo andando incontro.

La scelta, però, sarà importantissima e soprattutto darà un chiaro indirizzo politico di ciò che il governo Draghi vuole essere. Un lockdown nei fine settimana per tutti vuol dire chiudere negozi, bar e ristoranti anche in zona gialla. Sarebbero quelle le zone più colpite da un'eventuale misura di questo tipo: le Regioni in cui il contagio è leggermente più basso e bisognerà spiegare agli imprenditori il perché dovranno restare chiusi. Difficile pensare che un governo con questa quota di centrodestra dentro prenderà una decisione simile alla leggera, certo è che i dati ce lo dicono e gli esperti lo sottolineano: c'è bisogno di una stretta per fermare il Covid.