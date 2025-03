Zelensky ora ha un supermissile, Meloni sull’Ucraina è in difficoltà: il primo episodio del Podcast “Nel caso te lo fossi perso”

video suggerito

Questa settimana nasce "Nel caso te lo fossi perso", il nuovo Podcast di Fanpage.it che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18.00, vi racconta la notizia più importante del momento, quella assolutamente da sapere per restare sempre aggiornati su cosa sta succedendo in Italia e nel mondo. La nostra giornalista, Annalisa Girardi, in questo appuntamento fisso farà il punto sui fatti e i protagonisti del momento, per capirli insieme.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno gratuiti e accessibili a tutti, offrendoti un nuovo aggiornamento quotidiano di cui iniziare a fruire. Poi diventerà uno dei contenuti riservati ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

La prima puntata di "Nel caso te lo fossi perso" si concentra sul vertice dei ministri degli Esteri a Bruxelles, in previsione di quello dei prossimi giorni dei capi di Stato e di governo: un appuntamento importante, in cui si è discusso del nuovo piano da 40 miliardi di euro a Kiev proposto da Kaja Kallas, la responsabile Ue della politica estera. Che però non convince tutti, forse nemmeno Giorgia Meloni. Inoltre, questo incontro arriva alla vigilia della fatidica telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, da cui si dovrebbe sapere quello che ha deciso di fare la Russia sulla proposta statunitense di tregua.

In tutto questo Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver testato un nuovo missile a lungo raggio, in grado di arrivare fino a Mosca. In questa prima puntata del podcast vi aggiorniamo anche sulla "coalizione di volenterosi" proposta da Francia e Regno Unito – un altro tema su cui la nostra premier è piuttosto fredda – che ha fa arrabbiare l'ex presidente russo, Dimitri Medvedev. Tanto da fargli minacciare un'escalation del conflitto.

