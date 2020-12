Da domani, 31 dicembre, fino al prossimo 3 gennaio, tutta Italia sarà ancora in zona rossa. Secondo il decreto del 18 dicembre, ribattezzato decreto Natale, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, in tutte le Regioni sono in vigore le regole per la fascia di rischio più alta, in base alla suddivisione del territorio nazionale in tre zone.

Nei giorni ‘rossi' c'è il divieto di uscire da casa, se non per i motivi di necessità, salute o urgenza, che devono comunque essere sempre motivati dall'autocertificazione. Ci sono però delle eccezioni, che saranno valide anche per il 31 dicembre e per l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio (solo il 4 gennaio sarà ancora zona arancione, perché giorno feriale). Si può infatti far visita ad amici e parenti, purché si resti all'interno della Regione in cui ci si trova. Vediamo quali sono le regole, che saranno in vigore anche per la notte di Capodanno.

Come funziona la visita ad amici e parenti in zona rossa

Quando scatterà la zona rossa sarà possibile spostarsi, una sola volta al giorno, per andare a trovare parenti o amici. Le abitazioni di destinazione possono trovarsi anche all'interno di altri Comuni, compresi però all'interno dei confini regionali. È possibile muoversi al massimo in due persone, senza considerare nel calcolo complessivo degli ospiti i figli minori di 14 anni, le persone disabili o i soggetti non autosufficienti. Si dovrà sempre rispettare il divieto di circolazione notturna, cioè il coprifuoco, che scatta dalle 22 alle 5. Nella notte di Capodanno l'orario del coprifuoco sarà però esteso fino alle 7 del mattino. Sarà quindi possibile organizzare pranzi o cene, con un numero di invitati che non superi quello espressamente indicato dal decreto, ricordando però di rispettare tutte le norme di sicurezza: distanza di almeno un metro tra gli individui e mascherine, se non si è conviventi.

Si può dormire a casa di amici e parenti?

Il decreto e le Faq della Presidenza del Consiglio non vietano espressamente di pernottare eventualmente a casa di altri familiari o amici, per esempio la notte di San Silvestro: le disposizioni si limitano a ‘sconsigliare' però fortemente la presenza in casa di altre persone non conviventi, per limitare il più possibile il rischio di contagi. Non ci saranno controlli da parte delle forze dell'ordine dentro le abitazioni. In caso di segnalazioni da parte dei vicini però gli agenti potrebbero intervenire per fare dei controlli. Nell'autocertificazione infine non si dovranno fornire le generalità dei padroni di casa che si stanno per incontrare: basterà scrivere l'indirizzo di destinazione, che dovrà essere soltanto uno al giorno.

Come funziona la visita a parenti e amici in zona arancione

Come già il 28, 29 e 30 dicembre, anche 4 gennaio sarà zona arancione in tutta Italia. Questo significa che sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune. Quindi è sempre possibile andare a fare visita ad amici e parenti, durante questa fascia oraria, per esempio per mangiare insieme a pranzo o a cena.

Per recarsi a far visita a qualcuno che vive al di fuori del proprio Comune negli stessi giorni sono previste le stesse regole elencate per la zona rossa: sarà cioè possibile spostarsi una sola volta al giorno per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, rimanendo sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Sempre in zona arancione è prevista un'altra deroga: chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti può andare in un altro Comune, purché questo si trovi nel raggio di 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione, ma escludendo i capoluoghi di Provincia). Le visite ad amici e parenti sono quindi contemplate anche in questo caso, ovviamente solo dalle 5 alle 22.