Venezuela, la leader della Sinistra Ue Aubry: “Sanzioniamo Trump, se non lo fermiamo saremo i prossimi”

L'attacco degli Stati Uniti di Donald Trump al Venezuela ha portato a una scossa inaspettata negli equilibri internazionali. Mentre il mondo aspetta di vedere come si evolverà la situazione, le reazioni in Europa sono state decisamente divise. Fanpage.it ha intervistato Manon Aubry, co-presidente del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, che ha duramente condannato l'iniziativa militare.

Cosa pensa dell'attacco a Caracas, arrivato a sorpresa il 3 gennaio, che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro?

L'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e il rapimento del presidente Maduro costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale e, più specificamente, di due dei suoi principi fondamentali: il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali e la sovranità degli Stati. È chiaro che l'obiettivo di Trump non è la democrazia, ma piuttosto l'accesso alle risorse naturali, dato che il Venezuela è la prima riserva petrolifera al mondo.

Leggi anche Venezuela, Trump annuncia che Caracas fornirà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti

Perché l'Ue si è schierata con l'Ucraina contro l'aggressione russa e si rifiuta di denunciare le violazioni del diritto internazionale in Venezuela? Ciò dimostra ancora una volta il doppio standard dell'Ue in materia di diritto internazionale.

Questo attacco è la conseguenza diretta della strategia di sicurezza nazionale di Trump che riprende e aggiorna la dottrina Monroe, con gli Stati Uniti che si arrogano il diritto unilaterale di agire nel subcontinente se sono in gioco quelli che considerano i propri interessi vitali.

La mancanza di una condanna chiara e inequivocabile di questi attacchi da parte della Francia e dell'Unione europea è scandalosa. Essa mette a repentaglio l'equilibrio di un'organizzazione internazionale fondata sulla pace e mina il nostro potere diplomatico.

Con la loro passività, la Francia e l'Ue stanno anche permettendo a Trump di minacciare la Groenlandia ed estendere il suo imperialismo oltre il continente americano, con l'obiettivo primario di monopolizzare le risorse naturali mondiali a vantaggio delle aziende americane e, per estensione, dei loro azionisti. Si tratta di nientemeno che del saccheggio sistematico delle ricchezze di altri popoli.

Pensa che gli Stati Uniti dovrebbero essere sanzionati dall'Ue e dalla comunità internazionale? Se sì, come?

Se siamo coerenti con i nostri principi e con le precedenti sanzioni adottate dall'Ue, allora sì, Trump deve essere sanzionato. Ci sono già stati molti motivi per farlo, dato che gli Stati Uniti mettono costantemente in discussione il diritto internazionale e hanno adottato sanzioni illegali nei confronti dei giudici della Corte penale internazionale.

Qual è la sua posizione sul governo Maduro?

La questione del governo di Maduro non ha alcun legame con l'aggressione degli Stati Uniti, né dovrebbe averlo. La natura di un governo, il regime politico di un Paese, può giustificare un intervento esterno solo in rari casi, che oggi non sussistono. Si tratta di crimini di jus cogens, che non sono stati commessi dal Venezuela.

Eravamo feroci oppositori del regime di Saddam Hussein, eppure in Francia abbiamo respinto categoricamente l'intervento americano in Iraq. Permetteremo agli Stati Uniti di intervenire in tutti gli Stati in cui si ritiene che la democrazia non sia rispettata? L'elenco rischia di essere lungo…

Descrivere il regime di Maduro ora, all'indomani del suo rapimento da parte degli Stati Uniti, è un modo per giustificare questo atto, che è profondamente pericoloso per l'ordine internazionale. Il regime di Maduro non è un modello per noi, ma in ogni caso ciò non legittima l'aggressione violenta contro quello Stato da parte di un altro Stato.

A novembre lei firmò, insieme a figure di spicco della sinistra europea come Jeremy Corbyn, Yanis Varoufakis e Irene Montero, una lettera aperta in cui vi dicevate preoccupati della pressione militare degli Stati Uniti del Venezuela. Parlaste di un "preludio all'invasione", e chiedeste alle forze progressiste in Europa di difendere il diritto internazionale e "prendere posizione con il popolo venezuelano". Quell'appello è caduto nel vuoto?

Sì, eravamo gli unici a sinistra ad avvertire che questi attacchi marittimi e il blocco imposto dagli Stati Uniti erano il preludio di un'invasione. Ma questo avvertimento è stato ignorato dalla maggior parte dei partiti, dai social-liberali all'estrema destra, che ora stanno aprendo gli occhi sulla vera natura di Trump.

Non sorprende che Trump stia sfruttando questa apatia intellettuale e politica come permesso per attaccare. Continuerà a farlo finché la comunità internazionale rimarrà debole e disorganizzata nella sua risposta.

Ha criticato la risposta dell'Unione europea all'attacco, dicendo che l'Europa sta agendo come lo "zerbino degli Stati Uniti". L'Alta rappresentante Kaja Kallas ha chiesto "calma e moderazione" e ha chiesto di "rispettare" diritto internazionale e diritti umani. Cosa mancava in questa reazione?

La dichiarazione rilasciata dai leader europei, guidati da Kallas, non condanna chiaramente la violazione del diritto internazionale. La reazione iniziale di Kallas dopo l'attacco non ne fa nemmeno menzione! Si limita a ripetere la narrativa di Trump, mettendo in discussione la legittimità di Maduro.

La dichiarazione pubblicata due giorni dopo l'attacco è ancora peggiore: non condanna l'attacco al territorio venezuelano, ma si limita a un vago appello al rispetto del diritto internazionale. Implicitamente, giustifica la guerra degli Stati Uniti con il pretesto che Maduro è illegittimo e chiede una transizione, legittimando così il colpo di Stato di Trump. Senza nemmeno menzionare che la reazione di Macron è stata ripubblicata da Trump, mostrando la sua approvazione… Ci si può chiedere se i leader dell'Ue stiano facendo domanda per diventare i nuovi ministri di Trump.

Chiede solo il rilascio dei prigionieri politici venezuelani, senza esigere un risarcimento per i danni causati dai bombardamenti statunitensi, né una parola per le 115 vittime della cosiddetta guerra alla droga o per le 40-80 vittime dei bombardamenti del 3 gennaio. Infine, questa dichiarazione non menziona la Groenlandia, che è direttamente presa di mira da Trump e dalla sua amministrazione, nonostante la Groenlandia sia un territorio dell'Ue.

Questa dichiarazione è spregevole: bellicosa, giustificatrice della forza, in totale contraddizione con ciò che pretende di difendere, il diritto internazionale. Indebolisce la voce dell'Europa nel mondo e protegge gli interessi degli Stati Uniti sotto ogni aspetto. E offre il territorio dell'Ue come prossimo obiettivo di Trump.

Oggi stiamo mettendo in luce l'impotenza dell'UE. Trump non si fermerà e presto ne pagheremo le conseguenze, poiché Trump ha promesso di occuparsi della Groenlandia entro le prossime tre settimane.

I governi nazionali europei hanno reagito in modi molto diversi. Il ministro degli Esteri italiano Tajani ha dichiarato che l'attacco statunitense era “legittimo”, Emmanuel Macron inizialmente lo ha accolto con favore ma poi ha preso le distanze, la Spagna di Pedro Sanchez l'ha condannato. Siamo completamente divisi, ancora una volta, sulla politica estera?

Sì, l'Ue non è all'altezza della sua storia. Dal punto di vista diplomatico, sta scomparendo.

Da un lato l'Italia, amica di Trump, si è congratulata con lui; Macron lo ha quasi ringraziato, al punto che Trump ha condiviso la sua reazione, in contrasto con la diplomazia francese, che ha avuto il minimo coraggio di riconoscere la violazione del diritto internazionale.

Ma in Europa solo Pedro Sanchez si è dimostrato all'altezza della situazione, condannando chiaramente questa violazione del diritto internazionale. E questo nonostante la Spagna non avesse riconosciuto Maduro come vincitore delle elezioni. Insieme a cinque leader sudamericani – Cile, Brasile, Uruguay, Messico e Colombia – la Spagna ha chiaramente respinto l'attacco degli Stati Uniti e messo in guardia dallo sfruttamento delle risorse naturali. Stanno indicando la strada che l'Ue avrebbe dovuto seguire: l'unica accettabile in difesa del diritto internazionale e della pace.

Cosa succederà ora, in Venezuela? O meglio, verso cosa dovrebbe spingere l'Ue? La Commissione ha affermato che la leader dell'opposizione Maria Corina Machado dovrebbe avere un ruolo.

Non spetta all'Ue scegliere chi debba guidare il Venezuela, ma al popolo venezuelano decidere cosa è meglio per se stesso. Spetta a loro costruire il proprio futuro, nel rispetto delle proprie istituzioni. Ma ciò non può avvenire sotto la minaccia di una potenza straniera o sotto un blocco economico.

Negli ultimi giorni sono riprese le minacce velate o aperte di Donald Trump nei confronti della Groenlandia. Quale dovrebbe essere la nostra posizione?

Le ambizioni di Trump riguardo alla Groenlandia non sono sorprendenti e sono incoraggiate dall'apatia dell'Ue e dalla mancanza di una risposta chiara e ferma alla situazione in Venezuela. Trump aveva già annunciato le sue intenzioni al suo ritorno al potere, e da allora l'Ue non ha fatto nulla per proteggersi.

Si tratta di una minaccia senza precedenti al territorio europeo, che l'Ue non può accettare. L'Europa deve reagire ora, parlare con una sola voce, imporre sanzioni a Trump e prepararsi ad agire in solidarietà con la Danimarca. Ciò richiede, in via prioritaria, la costruzione della nostra piena indipendenza dagli Stati Uniti, in contrapposizione all'attuale difesa europea.

Trump abbia compiuto un altro passo verso un mondo diviso e militarizzato, in cui conta solo la legge del più forte. Non è la prima volta, e non è l'unico leader che sta andando in questa direzione. La democrazia è a rischio, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa? Questo declino è inevitabile?*

Sì, il rischio di un declino globale della democrazia è più grande che mai. Trump ha delineato il suo desiderio di governare con la forza nella sua Strategia di sicurezza nazionale a dicembre. Vuole che l'Europa segua il suo esempio, il che ha effetti concreti, come l'imposizione di bilanci militari pari al 5% del PIL ai Paesi della Nato, a scapito delle politiche civili e di sviluppo.

Inoltre, nello stesso documento, esprime il desiderio di interferire nelle democrazie europee sostenendo i partiti di estrema destra. Elon Musk ha sostenuto direttamente l'AfD in Germania nelle precedenti elezioni federali e l'ambasciatore statunitense a Parigi ha ricevuto Marine Le Pen e Jordan Bardella all'ambasciata non appena è stata pubblicata la nuova dottrina di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

In risposta a ciò, dobbiamo costruire una vera indipendenza dagli Stati Uniti in ogni aspetto: industriale, militare, nuove tecnologie, ecc.

Dobbiamo anche mettere in atto una serie di misure di salvaguardia per proteggerci da interferenze esterne nelle prossime elezioni. L'estrema destra è un pericolo per la democrazia e l'atlantismo della maggioranza dell'Ue rischia, per il momento, di ridurci a un semplice vassallo di Trump, da cui sarà molto lungo e complicato riprendersi.