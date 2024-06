video suggerito

Varchi (Fdi) contro la piazza Lgbt: "Vostre rivendicazioni non saranno mai legge". M5s la attacca La deputata Fdi Carolina Varchi ha scritto un posto contro la comunità Lgbt: "Garantisco che nessuna delle rivendicazioni del Pride diventerà mai legge". La replica della senatrice Maiorino (M5s): "Estrema destra al governo fomenta l'odio verso la comunità Lgbtqi attraverso una criminalizzazione indiscriminata e infondata".

A cura di Annalisa Cangemi

La comunità Lgbt, e non solo, è scesa in piazza oggi, decine di migliaia di cittadini hanno preso parte ai Pride in diverse città italiane, da Vicenza a Palermo, passando per Varese, Ancona, Lecco, Lodi, La Spezia, Frosinone, Cosenza. I cortei a sostegno dei diritti delle persone lgbtqia+, organizzati da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali, hanno infastidito Fratelli d'Italia, e in particolare la deputata Carolina Varchi, che aveva fatto già parlare di sé come relatrice della legge per rendere la gestazione per altri reato universale, proposta in esame alla commissione Giustizia del Senato, che ha ottenuto l'ok alla Camera la scorsa estate.

"Il Pride è ormai una manifestazione ideologica della sinistra", ha scritto Carolina Varchi sulla propria pagina Facebook. "Agli esponenti della coalizione di centrodestra e agli organizzatori che parteciperanno – ha aggiunto – garantisco che nessuna delle rivendicazioni del Pride diventerà mai legge, così come abbiamo promesso ai nostri elettori quando ci siamo presentati alle elezioni. Anzi, stiamo lavorando – ha scritto ancora Varchi – a provvedimenti che vanno in direzione contraria all'ideologia Lgbt, come l'istituzione del reato universale di maternità surrogata".

Il riferimento di Varchi è appunto al disegno di legge proposto da Fratelli d'Italia, che renderebbe appunto la pratica della gestazione per altri un reato universale. In Italia la gestazione per altri è già vietata dal 2005, per questo molte coppie sono state costrette ad andare in Paesi dove la Gpa è legale e consentita. L'obiettivo di FdI, che parla in modo dispregiativo di ‘utero in affitto' è proprio quello di perseguire quelle coppie che, aggirando la legge, riescono ad avere un figlio nei Paesi che hanno leggi più permissive.

Un emendamento al testo del ddl, presentato dalla Lega di Matteo Salvini, prevede pene anche più severe: reclusione da 4 a 10 anni e una multa variabile dai 600 mila euro ai 2 milioni per chi farà uso della gestazione per altri, più la pena per il pubblico ufficiale che registra i figli nati con questa pratica.

In un secondo post sui social Varchi ribadisce il concetto e risponde a diversi utenti, ripubblicando una foto ricevuta da una delle tante piazze del Pride, dove si vede una manifestante a testa in giù, legata da corde: "È allarmante che tanti bambini vengano trascinati al Pride come se si trattasse di una festicciola di fine anno scolastico per trovarsi poi costretti ad assistere a scene di questo tipo. Nessuno potrà mai convincermi che sia giusto il sostegno delle istituzioni a manifestazioni del genere".

Il M5s risponde a Varchi

"Le parole della deputata FdI Carolina Varchi smascherano definitivamente il disegno dell'estrema destra al governo: fomentare l'odio verso la comunità Lgbtqi attraverso una criminalizzazione indiscriminata e infondata. Varchi sa bene che il 90% delle coppie che accedono alla gravidanza per altri sono etero, quindi mente consapevolmente, ed è gravissimo. Quello che invece davvero non sa, è che il Pride è un luogo di libertà inclusiva per tutte e tutti, all'opposto di quel modello unico e asfissiante cui aderisce lei, che vorrebbe riportare l'Italia all'età della pietra", ha dichiarato in una nota la vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino.