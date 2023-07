La Camera ha approvato la proposta di legge per rendere la maternità surrogata reato universale Con 166 sì e 109 no, la Camera dei deputati ha dato il primo via libera alla proposta di legge del centrodestra per rendere la maternità surrogata reato universale.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge per rendere la maternità surrogata reato universale, con 166 sì e 109 no. È solo il primo passo per la legge fortemente voluta da Fratelli d'Italia e appoggiata dal resto del centrodestra. Ora il testo passa al Senato, dove dovrà essere approvato nuovamente. Con questa legge, il centrodestra vuole rendere la gestazione per altri reato universale, ovvero punibile anche se commesso da un cittadino italiano all'estero in degli Stati in cui, però, la pratica è perfettamente legale. La sanzione economica può arrivare a un milione di euro, mentre chi commette questo reato rischia anche tre anni e due mesi di carcere.

Durissima la chiusura della deputata Varchi, di Fratelli d'Italia, e prima firmataria del testo: "Invito a chi non sostiene questa proposta di legge – ha detto – abbiate il coraggio delle vostre idee e azioni, non nascondetevi dietro ai bambini, mettete la faccia davanti a quello che fate e che dite. Con questa maggioranza di centrodestra nessun bambino sarà discriminato e nessun bambino sarà comprato da ricchi committenti".

"Oggi è una giornata importante perché con questo voto l'Italia si pone all'avanguardia nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini a livello internazionale – il commento, immediato, della ministra Roccella – Speriamo che questo voto del parlamento apra un dibattito a livello mondiale per questa pratica per arrivare a una abolizione".

"Dietro questa legge impresentabile si nasconde il desiderio di imporre al Paese una visione ideologica – ha dichiarato in Aula la capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga – volete rimettere in discussione i diritti dei figli nati da coppie unigenitoriali. La vostra legge è un'arma. Bisognerebbe dare certezza ai bambini a prescindere dai genitori".

"Sono mesi che prendete in giro il Paese. Ma non pensavo che arrivaste a prendere in giro gli italiani anche sulla pelle dei bambini – ha attaccato la deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino – Mischiate volutamente le adozioni, la maternità surrogata, la genitorialità e l'unico risultato che ottenete è quello di colpire i diritti dei bambini. Parliamo di bambini che esistono, che hanno nomi, cognomi, sogni, passioni, amici e genitori. La realtà è che a voi le famiglie arcobaleno non piacciono".