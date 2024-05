video suggerito

Cosa c’è nella proposta di legge sulla sanità di Elly Schlein, che il Pd vuole discutere quanto prima Elly Schlein ha presentato una proposta di legge per risanare il servizio sanitario nazionale e il Pd chiede che venga calendarizzata e discussa il prima possibile, per far fronte all’emergenza delle liste d’attesa infinite e della carenza di medici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Partito democratico, a prima firma Elly Schlein, ha presentato una proposta di legge per risanare la sanità pubblica e ora chiede che venga discussa quanto prima. "La prospettiva del collasso del Ssn purtroppo non è una nostra invenzione, come ogni giorno testimoniano gli allarmi dei professionisti e i dati della povertà sanitaria e delle diseguaglianze tra aree forti e aree disagiate del Paese. Abbiamo chiesto che la Legge Schlein si discuta al più presto perché è una priorità per tutti gli italiani e deve essere una priorità anche nell'agenda politica e parlamentare", sottolinea Marina Sereni, responsabile Sanità nella segreteria dem.

Ma cosa prevede questa legge? Il punto principale è l'incremento graduale della spesa sanitaria fino al 7,5% del Pil, eliminando al tempo stesso il tetto di spesa per il personale. La proposta si compone di quattro articoli: c'è appunto l'aumento dei finanziamenti al fabbisogno sanitario nazionale tra il 2024 e il 2028, così come delle misure per ridurre le liste d'attesa, tra cui procedure concorsuali per il personale medico e infermieristico e sistemi regionali di prenotazione trasparenti. Inoltre si incaricherà l'Agenas di coordinare le politiche regionali in materia sanitaria.

"Una sanità pubblica gratuita, efficiente e di livello. È quanto chiede la legge Schlein che vuole portare gradualmente la spesa per il servizio sanitario al 7,5% del Pil nella media dei paesi Ue: basta liste d'attesa, via il tetto di spesa del personale e un piano straordinario di assunzioni, più prevenzione e più servizi – ribadisce la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga – Chiederemo alla capigruppo di calendarizzare al più presto la proposta per discuterne rapidamente. Non è un capriccio del Pd, è il sostegno a un diritto irrinunciabile che la sinistra difende mentre la destra smantella".

Leggi anche Perché nel Pd c'è chi critica Elly Schlein per la firma al referendum della Cgil sul Jobs Act

Anche la stessa Schlein chiede che la proposta di legge venga discussa presto e lancia un appello al governo affinché la sostenga, se è vero che ha la sanità tra le sue priorità: "Abbiamo presentato una legge in parlamento, a mia prima firma, che chiede di aumentare le risorse perché la stanno smantellando, i reparti si stanno svuotando e le liste d'attesa si allungano troppo. Io ascolto quello che dicono il ministro Schillaci e la premier: forzano la realtà, da quando sono al governo la spesa nazionale è diminuita e se davvero dicono che vogliono affrontare la questione delle liste d'attesa lo dimostrino votando insieme questa legge in Parlamento quanto prima. Noi già abbiamo chiesto che fosse calendarizzata con urgenza".